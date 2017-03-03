Каждый второй россиянин заявил о нежелании видеть президентом женщину
Отношение россиян к
Отношение россиян к
В целом не одобряют ведение женщинами политической деятельности 30% жителей России, тогда как год назад таких было только 20%. Каждый второй опрошенный (54%) не готов увидеть женщину во главе России в ближайшие 10−15 лет.
Не против избрания женщины на пост президента только 33% респондентов. Оставшиеся 13% россиян не смогли определиться с ответом.
Доля россиян, которые не хотят, чтобы женщины занимали высшие государственные посты наравне с мужчинами, выросла за год с 28% до 38%. Число сторонников равноправия в этом вопросе снизилось с 64% до 56%.
При этом 41% считают, что шансы получить повышение у женщин и мужчин примерно равны. Почти половина (48%) сочли, что мужчинам
Опрос был проведен
В феврале текущего года
Министерство труда ранее разработало проект национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017−2022 годы. Документ уже направлен в правительство.