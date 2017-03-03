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10:54 (мск), источник: РБК

Каждый второй россиянин заявил о нежелании видеть президентом женщину

Отношение россиян к женщинам-политикам за последний год резко ухудшилось. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-Центра», сообщает «Интерфакс».

Источник: РИА "Новости"

В целом не одобряют ведение женщинами политической деятельности 30% жителей России, тогда как год назад таких было только 20%. Каждый второй опрошенный (54%) не готов увидеть женщину во главе России в ближайшие 10−15 лет.

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Не против избрания женщины на пост президента только 33% респондентов. Оставшиеся 13% россиян не смогли определиться с ответом. ​

Доля россиян, которые не хотят, чтобы женщины занимали высшие государственные посты наравне с мужчинами, выросла за год с 28% до 38%. Число сторонников равноправия в этом вопросе снизилось с 64% до 56%.

При этом 41% считают, что шансы получить повышение у женщин и мужчин примерно равны. Почти половина (48%) сочли, что мужчинам все-таки проще добиться продвижения по службе, в то время как 7% уверены, что подниматься по карьерной лестнице легче женщинам.

Опрос был проведен 17−20 февраля 2017 года среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России.

В феврале текущего года вице-премьер Ольга Голодец заявила о том, что в России существует дискриминация женщин по уровню зарплат. По словам Голодец, уровень средней зарплаты у женщин составляет лишь 73% от уровня средней зарплаты у мужчин, при этом уровень образования у россиянок выше.

Министерство труда ранее разработало проект национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017−2022 годы. Документ уже направлен в правительство.

Комментарии
3
эльшат мехтиев
Значит каждый первый хочет??)
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Алексей
Женщина в правительстве и думе - это человек, через которого выдвигаются и проталкиваются непопулярные законы. Ради карьеры женщина будет делать то, что ей скажут. В российской политике нет ни одной женщины, которая бы имела самостоятельное мнение, не говоря уже о способности иметь такое мнение.
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Наталья Елисеева
Это чем же так обидели женщины ВВП, что такую статистику опубликовали.
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