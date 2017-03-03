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10:57 (мск), источник: ТАСС

Рособрнадзор приостановил лицензии четырех вузов

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Рособрнадзор за минувшую неделю приостановил действие лицензии четырех вузов, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Источник: РИА "Новости"

В список этих вузов вошли Борисоглебский филиал Института менеджмента, маркетинга и финансов, Самарский институт бизнеса и управления, Институт технологии туризма, Индустриальный институт.

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Кроме того, по результатам проведенных проверок полностью лишены государственной аккредитации филиалы Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права в Новосибирске, в Красноярске, в Краснодаре, Институт экономики (Москва). Частично лишились госаккредитации Новороссийский институт (филиал) Московского гуманитарно-экономического университета и Государственный институт экономики, финансов, права и технологий.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по- прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом, вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.

При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).

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