Рособрнадзор приостановил лицензии четырех вузов
МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Рособрнадзор за минувшую неделю приостановил действие лицензии четырех вузов, сообщили в
МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Рособрнадзор за минувшую неделю приостановил действие лицензии четырех вузов, сообщили в
В список этих вузов вошли Борисоглебский филиал Института менеджмента, маркетинга и финансов, Самарский институт бизнеса и управления, Институт технологии туризма, Индустриальный институт.
Кроме того, по результатам проведенных проверок полностью лишены государственной аккредитации филиалы
Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.
Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по- прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом, вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.
При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).