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10:49 (мск), источник: Lenta.Ru

В Госдуме предложили ввести регистрацию опасных собак

В Госдуме предложили обязать хозяев собак, представляющих повышенную опасность, регистрировать своих животных. Об этом в пятницу, 3 марта, ТАСС рассказал зампредседателя думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов.

По его словам, владельцы питомцев должны понимать свою ответственность, особенно за безопасность других людей.

У хозяев остальных животных будет возможность зарегистрировать их добровольно. Это может помочь, например, в случае пропажи собаки, и если ее сочтут бездомной и заберут.

Тем не менее, по мнению парламентария, вводить всеобщую регистрацию нецелесообразно, особенно в сельской местности.

В 2011 году Госдума в первом чтении приняла проект закона об ответственном обращении с животными. Документ обязывает хозяев обеспечить животным подходящие условия содержания, а также запрещал причинять им вред, в том числе и при дрессировке. Также предлагается запретить натравливать их на других зверей и людей. Планируется, что окончательно законопроект будет принят весной 2017 года. В марте должно состояться второе чтение, к которому в документ внесли более 190 поправок. В частности, депутаты предложили обязать регистрировать домашних животных. Свои инициативы должны еще внести представители регионов и правительства.

19 февраля в Махачкале девятилетнюю девочку загрызла стая бродячих животных. Тело ребенка обнаружили родители на обочине дороги. После произошедшего жители республики организовали массовый отстрел бродячих собак.

Ранее в том же месяце в Якутске питбультерьер укусил за голову младенца, спавшего коляске на улице. От полученной травмы ребенок скончался на месте.

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