НАСА спасло станцию MAVEN от столкновения со спутником Марса

Агентство отправило команду на увеличение скорости станцией на 0,4 метра в секунду. Ускорение позволило изменить траекторию MAVEN и предотвратить столкновение с Фобосом, которое могло произойти 6 марта.

Станция и естественный спутник могли бы оказаться в одной точке пространства с интервалом в семь секунд. Теперь это произойдет с промежутком в 1,5−2 минуты, что гарантирует безопасный пролет аппарата.

MAVEN движется по эллиптической орбите вокруг Марса и много раз за земной год пересекает траекторию Фобоса и Деймоса — естественных спутников планеты. Проведенная корректировка стала первой подобной процедурой, осуществленной с момента прибытия MAVEN к небесному телу (21 сентября 2014 года).

Основная задача MAVEN заключается в определении скорости истекания газов (кислорода и водорода) из марсианской атмосферы. Это позволит ученым оценить количество воды, которую теряет планета. Специалистов также интересует климат Марса, данные о котором нужны для пилотируемых миссий.