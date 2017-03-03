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11:10 (мск), источник: Lenta.Ru

НАСА спасло станцию MAVEN от столкновения со спутником Марса

Станция MAVEN (Mars Atmosphere and VolatileEvolutioN) совершила маневр на орбите вокруг Марса, который позволил ей избежать столкновения с Фобосом — спутником планеты. Об этом сообщает НАСА.

Источник: Lockheed Martin

Агентство отправило команду на увеличение скорости станцией на 0,4 метра в секунду. Ускорение позволило изменить траекторию MAVEN и предотвратить столкновение с Фобосом, которое могло произойти 6 марта.

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Станция и естественный спутник могли бы оказаться в одной точке пространства с интервалом в семь секунд. Теперь это произойдет с промежутком в 1,5−2 минуты, что гарантирует безопасный пролет аппарата.

MAVEN движется по эллиптической орбите вокруг Марса и много раз за земной год пересекает траекторию Фобоса и Деймоса — естественных спутников планеты. Проведенная корректировка стала первой подобной процедурой, осуществленной с момента прибытия MAVEN к небесному телу (21 сентября 2014 года).

Основная задача MAVEN заключается в определении скорости истекания газов (кислорода и водорода) из марсианской атмосферы. Это позволит ученым оценить количество воды, которую теряет планета. Специалистов также интересует климат Марса, данные о котором нужны для пилотируемых миссий.

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