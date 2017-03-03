Казахстанцев предупредили о снегопаде в выходные

В выходные дни 4—5 марта на юге и юго-востоке Казахстана ожидается снег, сообщает РГП «Казгидромет».

Казахстанцев предупредили, что в выходные дни погоду в большинстве областей РК будет определять антициклон. Под его влиянием установится малооблачная погода без осадков, но в ночные и утренние часы возможен туман с видимостью 200−500 метров. Температура воздуха ожидается выше климатической нормы на 4−7 градусов, сказано в сообщении.

Между тем, юг и юго-восток страны в предстоящие трое суток по-прежнему будут под влиянием высотного циклона. Здесь ожидается небольшой снег, туман и гололёд, температура воздуха около и ниже нормы на 1−3 градуса.