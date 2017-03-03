Казахстанцев предупредили о снегопаде в выходные
Прогноз погоды на
Прогноз погоды на
В выходные дни
Казахстанцев предупредили, что в выходные дни погоду в большинстве областей РК будет определять антициклон. Под его влиянием установится малооблачная погода без осадков, но в ночные и утренние часы возможен туман с видимостью 200−500 метров. Температура воздуха ожидается выше климатической нормы на 4−7 градусов, сказано в сообщении.
Между тем, юг и
Штормовое предупреждение объявили в двух регионах страны. В