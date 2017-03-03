В понедельник возле новосибирского автовокзала завоют сирены

Днем 6 марта на базе Единой дежурной диспетчерской службы, расположенной по улице Колыванская, 4, состоится проверка системы оповещения населения. Здание находится недалеко от новосибирского автовокзала.

Систему экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации испытают в рамках проверки.