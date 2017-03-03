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11:19 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В понедельник возле новосибирского автовокзала завоют сирены

В Новосибирске с 1 по 10 марта проверяют работу систем оповещения населения по громкоговорителям, сообщает пресс-служба мэрии.

Днем 6 марта на базе Единой дежурной диспетчерской службы, расположенной по улице Колыванская, 4, состоится проверка системы оповещения населения. Здание находится недалеко от новосибирского автовокзала.

Систему экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации испытают в рамках проверки.

Напомним, ранее пресс-служба ГУ МЧС по НСО предупреждала об испытании сирен в Октябрьском и Ленинском районах Новосибирска. Испытания пройдут с 1 по 10 марта на ул. Кирова на территории Новосибирского аффинажного завода и в Первомайском районе Новосибирска в садовых товариществах «Ивушка» и «Отдых-2».

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