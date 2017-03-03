В Самаре в четвертый раз определят лучшего управленца региона

Лучшие команды в студенческой и профессиональной лигах представят регион на финале всероссийского чемпионата «Global Management Challenge» в г. Москве.

Это четвертый Кубок Самарской области, область ежегодно входит в число самых активных регионов России по наибольшему количеству участников. Третий Кубок Самарской области занял первое место по количеству участников и стал самым масштабным по количеству команд. По итогам четырех сезонов около 2 000 человек стали участниками проекта.

4 марта 2017 года в 17−30 состоится торжественное подведение итогов Четвертого Кубка Самарской области по стратегии и управлению бизнесом, сезон 2016/2017 и определение победителей, которые представят Самарскую область на Национальном Финале в марте текущего года в Москве.

