Петербургский вуз лишили аккредитации
Рособрнадзор за прошедшую неделю полностью лишил аккредитации четыре вуза, еще у четырех приостановил действие образовательной лицензии, сообщила 3 марта
Рособрнадзор за прошедшую неделю полностью лишил аккредитации четыре вуза, еще у четырех приостановил действие образовательной лицензии, сообщила 3 марта
По результатам проведенных Рособрнадзором проверок в период с 22 февраля по 2 марта аккредитации лишились филиалы
Частично аккредитации лишились Новороссийский институт (филиал) Московского
Кроме того, приостановлено действие лицензии у Борисоглебского филиала Института менеджмента, маркетинга и финансов, Самарского института бизнеса и управления, Института технологии туризма и Индустриального института.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования вуз обязан прекратить образовательную деятельность.
Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации вуз