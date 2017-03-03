Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
Украинский генерал предрек захват ополченцами всего Донбасса
Как правильно расставить мебель в гостиной
В России набирает популярность нoвый вид мошенничествa
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Имя для ребенка, рожденного весной: 12 вариантов
Валерий Меладзе исполнил мечту тяжело больной девочки
Москвичей из пятиэтажек переселят в просторное жилье
Как оштрафовать застройщика за срыв сроков стройки
"Отправил 2 самолета с деньгами": Олейник о бегстве Порошенко
СМИ: Путин получил неожиданный подарок в Киргизии
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
"День Рождения любимой девочки": Гузеева показала невесту сына
«У нас война с РФ»: Савченко после визита в Донецк
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
8На Сицилии извергается вулкан Этна
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
12:57 (мск), источник: Фонтанка

Петербургский вуз лишили аккредитации

Рособрнадзор за прошедшую неделю полностью лишил аккредитации четыре вуза, еще у четырех приостановил действие образовательной лицензии, сообщила 3 марта пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

По результатам проведенных Рособрнадзором проверок в период с 22 февраля по 2 марта аккредитации лишились филиалы Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права в Новосибирске, Красноярске и Краснодаре, а также Институт экономики в Москве.

Частично аккредитации лишились Новороссийский институт (филиал) Московского гуманитарно-экономического университета и Государственный институт экономики, финансов, права и технологий.

Кроме того, приостановлено действие лицензии у Борисоглебского филиала Института менеджмента, маркетинга и финансов, Самарского института бизнеса и управления, Института технологии туризма и Индустриального института.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Куда пойти 3-5 марта: ярмарки, БГ в Рок-клубе, тюльпаны в Ботаническом, пин-ап и мама-фест
Захарова пошутила об «опасности» общения с дипломатами из России
«Ъ»: в России может появиться единый регулятор алкоголя и табака
Боксер Поветкин отстранен от участия в боях и оштрафован
Банк России отозвал лицензию у Татфондбанка
Рособрнадзор приостановил лицензии четырех вузов
Депутаты предложили признать Назарбаева незыблемой ценностью
Ле Пен сравнила евро с живым трупом
Спорт
Русский витязь остался без перчаток Российский боксер Александр Поветкин отстранен Всемирным боксерским советом (WBC) на неопределенный срок, а также обязан выплатить штраф в размере $250 тыс
Авто
Фото дня: инженеры завода разбили редкое авто за $100 000 Досадный случай произошел в английском городе Малверн, в котором проходил тест-драйв уникального автомобиля
Hi-Tech
10 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу Звезда сериала «Воронины» не сдержала слез в прямом эфире, рассказывая о своих юношеских мечтах и нынешних неудачах
Недвижимость
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Сбербанк планирует рефинансировать ипотечные займы
Как взыскать деньги с непунктуального застройщика
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь