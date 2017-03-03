Петербургский вуз лишили аккредитации

По результатам проведенных Рособрнадзором проверок в период с 22 февраля по 2 марта аккредитации лишились филиалы Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права в Новосибирске, Красноярске и Краснодаре, а также Институт экономики в Москве.

Частично аккредитации лишились Новороссийский институт (филиал) Московского гуманитарно-экономического университета и Государственный институт экономики, финансов, права и технологий.

Кроме того, приостановлено действие лицензии у Борисоглебского филиала Института менеджмента, маркетинга и финансов, Самарского института бизнеса и управления, Института технологии туризма и Индустриального института.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования вуз обязан прекратить образовательную деятельность.