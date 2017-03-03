В Ростове зацеперы катались на трамвае с риском для жизни

Подписчица популярной группы опубликовала шокирующее фото. Снимок нечеткий, но разглядеть подростков, держащихся за бампер трамвая, можно без труда.

«Сегодня вечером возвращались с работы и наблюдали такую картину: два подростка прицепились сзади к трамваю и так ехали. Как считаете, это нормально? Почему элементарные вещи им не донесли родители?», — написала автор фотографии.

Большинство пользователей поддержали возмущение девушки, некоторые же посчитали, что в этом нет ничего страшного.

«Пусть лучше так, чем сидят в Майнкрафте (компьютерная игра)», — уверен один из подписчиков паблика.