В Сочи спилили 180-летний кедр
В Сочи уничтожили уникальный памятник природы — кедр гималайский, возраст которого составляет около 180 лет.
В Сочи уничтожили уникальный памятник природы — кедр гималайский, возраст которого составляет около 180 лет.
«Памятник природы был создан для сохранения уникального по возрасту и морфометрическим показателям растения, имеющего историческое,
По словам Набережной, это было дерево, имеющее ствол диаметром 1,3 м и широкую раскидистую крону. Высота кедра достигала около 20 м.
«В непосредственной близости от памятника природы было запрещено проводить любые работ, которые могут повредить растению. Но в период подготовки к Олимпиаде-2014 рядом с кедром строили дорогу и повредили корневую систему. Спустя три года дерево погибло», — отметила Набережная.
«До сих пор подрядная организация, виновная в гибели дерева не привлечена к ответственности. Сейчас мы добиваемся, чтобы справедливость была восстановлена», — заключила руководитель секции экологии Сочинского отделения.