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15:21 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи спилили 180-летний кедр

В Сочи уничтожили уникальный памятник природы — кедр гималайский, возраст которого составляет около 180 лет.

«Памятник природы был создан для сохранения уникального по возрасту и морфометрическим показателям растения, имеющего историческое, учебно-познавательное и эстетическое значение», — рассказала порталу Юга.ру председатель комиссии по ООПТ общественного экологического совета при главе Сочи, руководитель секции экологии Сочинского отделения РГО Юлия Набережная.

По словам Набережной, это было дерево, имеющее ствол диаметром 1,3 м и широкую раскидистую крону. Высота кедра достигала около 20 м.

«В непосредственной близости от памятника природы было запрещено проводить любые работ, которые могут повредить растению. Но в период подготовки к Олимпиаде-2014 рядом с кедром строили дорогу и повредили корневую систему. Спустя три года дерево погибло», — отметила Набережная.

«До сих пор подрядная организация, виновная в гибели дерева не привлечена к ответственности. Сейчас мы добиваемся, чтобы справедливость была восстановлена», — заключила руководитель секции экологии Сочинского отделения.

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