Систему «112» планируется запустить в Нижегородской области в промышленную эксплуатацию во втором квартале 2018 года. Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в министерстве информационных технологий, связи и СМИ Нижегородской области, завершение построения системы «112» запланировано на четвертый квартал 2017 года, работы проводятся в соответствии с подпрограммой «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112"в Нижегородской области на 2015−2017 годы» государственной программы «Информационное общество Нижегородской области».

В настоящее время проводится опытная эксплуатация системы «112». Для обеспечения функционирования проекта создано государственное казенное учреждение Нижегородской области «Служба 112». Мероприятия по приобретению аппаратных средств и программного обеспечения, а также организации рабочих мест персонала системы «112» были проведены в 2015—2016 годах.

В частности, по данным, предоставленным в министерстве, в 2015 году на приобретение аппаратных средств и программного обеспечения и на организацию рабочих мест в рамках функционирования системы «112» было направлено 79,747 млн. рублей из бюджета Нижегородской области и 22,761 млн. рублей из средств федерального бюджета в рамках субсидии. В 2016 году на это было направлено 82,317 млн. рублей из бюджета Нижегородской области.

Согласно информации, объем бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета в 2017 году составляет 152,886 млн. рублей.

СПРАВКА