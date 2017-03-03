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12:31 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Балахне планируется создать «Этноград» из музеев, мастерских, торгово-развлекательных площадок

В Балахне (Нижегородская область) планируется реализовать проект «Этноград», который будет включать комплекс музеев, мастерских, торгово-развлекательных площадок. Об этом сообщает пресс-служба Земского собрания и администрации Балахнинского района.

Проект был презентован 2 марта на заседании попечительского совета Фонда развития народных художественных промыслов области, которое прошло в балахнинском музее «Дом Плотникова».

Гости «Этнограда» смогут оценить все разнообразие промыслов Нижегородского края, узнать его богатую историю, а также принять участие в мастер-классах, попробовать местную кухню. «Этноград» будет демонстрировать туристский потенциал всего региона на одной площадке, чего пока невозможно сделать в рамках любого тура.

«Безусловно, проект интересен, — считает помощник губернатора Нижегородской области Ольга Носкова. — Если вам удастся бросить этот “якорь”, огромное логистическое преимущество Балахны будет работать на вас. Балахна значительно ближе, чем многие центры народных промыслов, разбросанные по области. И я посмотрела сегодня на то, что вы уже сделали в Балахне — на ваш прекрасный музей — вы не неофиты, вы не с нуля начинаете».

По мнению президента Фонда развития народных художественных промыслов Николая Полякова, проект реален, и его реализация должна начаться с прохождения экспертизы специалистов.

В процессе заседания были достигнуты договоренности о сотрудничестве с Всероссийским географическим обществом, с нижегородским архитектурно-строительным университетом, с представителями бизнеса. Соглашения о сотрудничестве подписано между администрацией Балахнинского района Нижегородской области и Фондом развития народных художественных промыслов Нижегородской области.

«Этноград» будет реализован за счет государственно-частного партнерства, — говорит депутат Законодательного собрания области, автор идеи «Этнограда» Александр Глушков. — Уже сегодня есть предприниматели, готовые построить здесь и гостиницы, и кафе, и провести благоустройство. Рассчитываем на поддержку областного и федерального правительств.

Конструктивной основой «Этнограда» станет балахнинская набережная протяженностью 2,7 км, на которой уже сегодня расположены два музея — «Дом судостроителя Плотникова» и «Усадьба купца Худякова». В процессе реставрации находится стоящий рядом «Дом купца Александрова», подготовлено место для возрождения Борисоглебской церкви, от которой столетия назад брала начало улица Набережная. В рамках «Этнограда» запланировано строительство музейно-туристического центра «Воеводская изба», открытой экспозиции «Соляной промысел», архитектурно-этнографического музея, включающего несколько построек, гостиницы, торговых рядов, лодочной станции и других объектов. Предполагается, что Балахна станет туристическим центром, останавливаясь в котором, туристы смогут совершать экскурсии в близлежащие районы и Нижний Новгород.

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