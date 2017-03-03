В Балахне планируется создать «Этноград» из музеев, мастерских, торгово-развлекательных площадок
В Балахне (Нижегородская область) планируется реализовать проект «Этноград», который будет включать комплекс музеев, мастерских,
В Балахне (Нижегородская область) планируется реализовать проект «Этноград», который будет включать комплекс музеев, мастерских,
Проект был презентован 2 марта на заседании попечительского совета Фонда развития народных художественных промыслов области, которое прошло в балахнинском музее «Дом Плотникова».
Гости «Этнограда» смогут оценить все разнообразие промыслов Нижегородского края, узнать его богатую историю, а также принять участие в
«Безусловно, проект интересен, — считает помощник губернатора Нижегородской области Ольга Носкова. — Если вам удастся бросить этот “якорь”, огромное логистическое преимущество Балахны будет работать на вас. Балахна значительно ближе, чем многие центры народных промыслов, разбросанные по области. И я посмотрела сегодня на то, что вы уже сделали в Балахне — на ваш прекрасный музей — вы не неофиты, вы не с нуля начинаете».
По мнению президента Фонда развития народных художественных промыслов Николая Полякова, проект реален, и его реализация должна начаться с прохождения экспертизы специалистов.
В процессе заседания были достигнуты договоренности о сотрудничестве с Всероссийским географическим обществом, с нижегородским
«Этноград» будет реализован за счет
Конструктивной основой «Этнограда» станет балахнинская набережная протяженностью 2,7 км, на которой уже сегодня расположены два музея — «Дом судостроителя Плотникова» и «Усадьба купца Худякова». В процессе реставрации находится стоящий рядом «Дом купца Александрова», подготовлено место для возрождения Борисоглебской церкви, от которой столетия назад брала начало улица Набережная. В рамках «Этнограда» запланировано строительство