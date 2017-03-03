Жильцов признанного аварийным дома в Алматы снова заселят в него

Ибрагимова говорит, что сначала застройщики обещали предоставить новую жилплощадь, а после — передумали.

Жительница Алматы Мира Ибрагимова больше 30 лет стояла в очереди на получение квартиры. Новоселье справила в 2016 году. Но дом накренился, и уже ставшие родными апартаменты пришлось сменить на арендное жилье.

Однако люди не спешат собирать вещи — многие просто бояться возвращаться в старые квартиры.

По их словам, после реконструкции старого дома, он не только стал безопасным, но даже выдержит 9-балльное землетрясение, сообщает телеканал «Астана».

Неожиданный поворот произошел в истории с накренившимися домами в алматинском микрорайоне «Алгабас-6». Представители компании-застройщика «Астана-Курылыс» заявили, что люди не будут заселяться в новые квартиры.

«В январе заселитесь, в феврале заселитесь, в марте заселитесь. А теперь говорят, вообще его не получите. Идите, говорит, в свой старый дом. Ну как там можно жить на вулкане? Они говорят, мы вам его закачаем. Вот рядом дом 158, его закачали, он опять начал рушиться, опять крен дал, хороший крен, сейчас его опять качают. И что мы вот так вот будем сидеть, под окнами будет без конца закачивать, что ли?», — возмущается алматинка.

По словам жильцов накренившегося дома, новое 9-этажное здание строилось именно для них. Якобы в компании «Астана-Курылыс» обещали, что по завершению его возведения люди заселятся.

Однако теперь появились новые подробности. Как отметили в строительной компании, здание это частное и обмену на накренившуюся многоэтажку не подлежит.

Затраты на строительство нового 72-квартирного дома взяла на себя стройкомпания. Его возведение и благоустройство обошлись застройщику в миллиард тенге.

Еще около двухсот миллионов тенге потратили на реконструкцию накренившейся многоэтажки, укрепили фундамент. И пришли к выводу, что жильцы могут вернуться в старый дом.

«В чем причина ЧП? Произошла просадка грунта, в результате чего вода прошла под фундамент здания. Мы фундамент укрепили, выровняли. Сейчас можем с уверенностью сказать, что он стал намного прочнее. Дом теперь может выдержать 9−10 бальное землетрясение», — убеждает президент «Астана-Курылыс» Мурат Божимов.

Эвакуировали жителей микрорайона в июне прошлого года. С тех пор они жили в арендных квартирах. Люди уже могут вернуться в старый дом. Тем же, кто все-таки претендует на новые квадратные метры, вопрос придется решать в суде.

«Мы побоялись, вдруг тот дом восстановить невозможно будет, подумали. А на сегодняшний день, оказывается, специалисты все изучили, все стопроцентно восстановили. Это государственное имущество, на балансе нашего Управления жилья. И это дело должны решить через суд мы. Нерешаемых вопросов нет, только немного время, такие загвоздки вышли», — поясняет аким Алатауского района Алматы Багдат Манзоров.

Аким также пояснил, что для подачи документов в суд на переселение в новый дом необходимо согласие всех жильцов.

Две семьи готовы вернуться в старую жилплощадь. Оставшиеся семьдесят семей намерены действовать через суд, если ситуация не решится в их пользу.

Напомним, ранее сообщалось, что жильцов аварийной многоэтажки в микрорайоне «Алгабас» заселят в новые квартиры к декабрю. Власти заявили, что возведут девятиэтажку ударными темпами.