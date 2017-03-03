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11:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кемеровской области пассажиры поезда отравились газом

Внештатная ситуация возникла в поезде «Челябинск-Чита» на станции Болотная.

В Кузбассе пассажиры поезда «Челябинск-Чита» отравились газом.

По сообщению пресс-службы УТ ВМД РФ по Кемеровской области, виновником происшествия на станции Болотная стал 22-летний студент из Барнаула. Молодой человек отправился с приятелями на озеро Байкал. С собой он взял портативный газовый баллон для бытовых нужд. Баллон дал течь, в результате чего многие пассажиры стали жаловаться на тошноту, головную боль. Когда на место прибыли сотрудники Юргинского линейного отделения полиции, они почувствовали, что в вагоне стоит запах бытового газа. Осмотрев багаж пассажиров, они обнаружили баллон у студента в рюкзаке.

Нескольких отравившихся газом перевели в другие вагоны, а помещение проветрили. Сообщается, что тяжелого вреда здоровью нанесено не было, поэтому вероятнее всего молодого человека привлекут к административной ответственности.

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