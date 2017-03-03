В Кемеровской области пассажиры поезда отравились газом
Внештатная ситуация возникла в поезде «Челябинск-Чита» на станции Болотная.
Внештатная ситуация возникла в поезде «Челябинск-Чита» на станции Болотная.
В Кузбассе пассажиры поезда «Челябинск-Чита» отравились газом.
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Нескольких отравившихся газом перевели в другие вагоны, а помещение проветрили. Сообщается, что тяжелого вреда здоровью нанесено не было, поэтому вероятнее всего молодого человека привлекут к административной ответственности.