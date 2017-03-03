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12:24 (мск), источник: ТАСС

УрФУ представил проект нового центра для одаренных детей по модели «Сириуса» на Урале

Как отметили в пресс-службе вуза, университету и региону помогло бы строительства нового комплекса СУНЦ УрФУ.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Уральский федеральный университет (УрФУ) представил проект регионального центра поддержки талантливых детей, который будет создан в Свердловской области по модели образовательного центра «Сириус». В дальнейшем предложения будут озвучены на встрече губернатора региона Евгения Куйвашева, председателя Наблюдательного совета УрФУ Дмитрия Пумпянского и ректора УрФУ Виктора Кокшарова с министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой, сообщили в пресс-службе вуза.

«Вуз готов переходить на новый уровень работы с талантливыми школьниками Урала, это связано не только с многолетней успешной работой университетского лицея (СУНЦ), проведением Уральской проектной смены на базе образовательного центра “Сириус” в Сочи, но и созданием в 2017 году в области регионального ресурсного центра по работе с одаренными детьми, который будет работать по стандартам “Сириуса”. Для ведения более масштабной работы с талантами университету и региону помогло бы строительство нового комплекса СУНЦ УрФУ — четырехэтажное здание рассчитано на 31 тыс. кв. м и готово будет принять 1 тыс. школьников, предусмотрено и общежитие для приезжих ребят на 525 человек», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что новый кампус может стать опорной площадкой образовательного центра «Сириус». «Один из наиболее реальных вариантов — использовать для этой цели площадку в районе озера Шарташ, где можно дополнительно задействовать возможности технопарка “Университетский”. Направления работы центра помимо науки и техники будут включать также спорт, искусство и народные промыслы», — добавили там.

Ранее сообщалось, что в регионе будет создан фонд поддержки талантливых детей «Золотое сечение». Глава региона Куйвашев и руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева 7 декабря 2016 года подписали соглашение о создании регионального центра для одаренных детей по модели «Сириуса». Среди задач центра — проведение дополнительных смен для одаренных школьников, соревнований, олимпиад и конкурсов, сопровождение подростков в периоды между сменами, а также подготовка и поддержка педагогов, работающих с одаренными школьниками.

Центр «Сириус»

Образовательный центр «Сириус» в Сочи создан образовательным фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента России Владимира Путина. Фонд учрежден 24 декабря 2014 года выдающимися российскими деятелями науки, спорта и искусства. Цель работы центра «Сириус» — раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

Центр работает круглый год, проезд и пребывание в центре для детей бесплатное. Ежемесячно в «Сириус» приезжают 600 детей в возрасте 10−17 лет из нескольких десятков регионов России. Их сопровождают более 100 преподавателей и тренеров, повышающих в центре свою квалификацию.

Обучение проводят ведущие педагоги спортивных, физико- математических, химико-биологических школ, а также выдающиеся деятели российского искусства в сфере академической музыки, классического балета и изобразительного искусства. Образовательная программа рассчитана на 24 дня и включает в себя как занятия по специальности, так и развивающий досуг, мастер-классы, творческие встречи с признанными в своих областях профессионалами, комплекс оздоровительных процедур, а в течение учебного года — общеобразовательные занятия.

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