В Екатеринбурге спасатели освободили маленькую девочку из случайно запертой машины

Как сообщили Накануне.RU в службе спасения «Сова», молодая мама, посадив дочь в автокресло, захлопнула двери авто и направилась к водительской двери, когда охранная система внезапно закрыла центральный замок. Ключи при этом остались в замке зажигания. Встревоженная женщина позвонила диспетчеру службы спасения.

Прибывшие специалисты, используя незаурядные приспособления, оперативно открыли салон, не повредив автомобиль. Маленькая девочка, сидевшая взаперти, уже начала нервничать, но, попав на руки к маме, успокоилась.