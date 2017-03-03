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12:02 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге спасатели освободили маленькую девочку из случайно запертой машины

В Екатеринбурге спасатели освободили маленького ребенка из случайно запертой машины. Инцидент произошел на улице Онуфриева.

Как сообщили Накануне.RU в службе спасения «Сова», молодая мама, посадив дочь в автокресло, захлопнула двери авто и направилась к водительской двери, когда охранная система внезапно закрыла центральный замок. Ключи при этом остались в замке зажигания. Встревоженная женщина позвонила диспетчеру службы спасения.

Прибывшие специалисты, используя незаурядные приспособления, оперативно открыли салон, не повредив автомобиль. Маленькая девочка, сидевшая взаперти, уже начала нервничать, но, попав на руки к маме, успокоилась.

«Спасатели обращают внимание родителей на то, что охранные автомобильные системы несовершенны. Поэтому, усаживая ребенка в машину, необходимо держать ключи от автомобиля при себе. Это поможет избежать подобных ситуаций», — советуют в службе спасения.

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