В Екатеринбурге спасатели освободили маленькую девочку из случайно запертой машины
В Екатеринбурге спасатели освободили маленького ребенка из случайно запертой машины. Инцидент произошел на улице Онуфриева.
В Екатеринбурге спасатели освободили маленького ребенка из случайно запертой машины. Инцидент произошел на улице Онуфриева.
Как сообщили Накануне.RU в службе спасения «Сова», молодая мама, посадив дочь в автокресло, захлопнула двери авто и направилась к водительской двери, когда охранная система внезапно закрыла центральный замок. Ключи при этом остались в замке зажигания. Встревоженная женщина позвонила диспетчеру службы спасения.
Прибывшие специалисты, используя незаурядные приспособления, оперативно открыли салон, не повредив автомобиль. Маленькая девочка, сидевшая взаперти, уже начала нервничать, но, попав на руки к маме, успокоилась.
«Спасатели обращают внимание родителей на то, что охранные автомобильные системы несовершенны. Поэтому, усаживая ребенка в машину, необходимо держать ключи от автомобиля при себе. Это поможет избежать подобных ситуаций», — советуют в службе спасения.