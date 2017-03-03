Гололедица может появиться на дорогах Приангарья с 3 марта

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье», 3 и 4 марта по Иркутской области ожидается мокрый снег, ветер с порывами до 20 м/с. Для обеспечения бесперебойного и безаварийного движения на федеральных автомобильных дорогах области организовано круглосуточное дежурство подрядных организаций, дежурно-диспетчерская служба Упрдор «Прибайкалье» ведёт постоянный мониторинг дорожной обстановки.

Водителям рекомендуют быть предельно внимательными на федеральных дорогах Иркутской области избегать превышения скорости, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом погодных условий.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по телефонам службы спасения 112 и оперативного дежурного ФКУ Упрдор «Прибайкалье» — (3952) 29−21−39; 8−914−899−35−35.