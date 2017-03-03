Гололедица может появиться на дорогах Приангарья с 3 марта
Автомобилистов Иркутской области предупреждают об опасности возникновения гололедицы и снежного наката на дорогах региона.
Автомобилистов Иркутской области предупреждают об опасности возникновения гололедицы и снежного наката на дорогах региона.
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Водителям рекомендуют быть предельно внимательными на федеральных дорогах Иркутской области избегать превышения скорости, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом погодных условий.
При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по телефонам службы спасения 112 и оперативного дежурного ФКУ Упрдор «Прибайкалье» — (3952) 29−21−39; 8−914−899−35−35.