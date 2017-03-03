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12:00 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Ни метра без дырки: эстакада на Второй речке ушла в ямы с головой

Путепровод на протяжении всей длины практически весь в ухабах.

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фотографий
8
фотографий

Владивосток, 3 марта, PrimaMedia.

Один из важнейших и напряженных транспортных узлов Владивосток — путепровод на перекрестке проспекта 100-летия и улицы Русской — по всей протяженности фактически весь в ямах. Автолюбители краевой столицы уже не первый раз обращают внимание на многочисленные ухабы на этом участке магистрали, но дорогу пока не ремонтируют, сообщает ИА PrimaMedia.

Перед каждой ямой водителям приходиться притормаживать и объезжать ее, чтобы не навредить своему автомобилю. Можно предположить, что неудовлетворительное состояние дорожного полотна на этом участке дороги, влияет на интенсивность автомобильного потока по направлению в район 100-летия.

Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что путепровод на Второй речке начали строить еще при советской власти, проектированием и работами занималось управление капитального строительство Владивостокского горисполкома. Такой объект городу был чрезвычайно необходим, без него пробки на перекрестке проспекта 100-летия Владивостока и улицы Русской были даже в 2 часа ночи. Сдали путепровод в эксплуатацию в 1995 году при мэре Константине Толстошеине. Кстати, именно за эстакаду, разгрузившей дорожный трафик на Второй речке, экс-градоначальник получил звание «Заслуженный строитель РФ».

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