Ни метра без дырки: эстакада на Второй речке ушла в ямы с головой

Владивосток, 3 марта, PrimaMedia.

Один из важнейших и напряженных транспортных узлов Владивосток — путепровод на перекрестке проспекта 100-летия и улицы Русской — по всей протяженности фактически весь в ямах. Автолюбители краевой столицы уже не первый раз обращают внимание на многочисленные ухабы на этом участке магистрали, но дорогу пока не ремонтируют, сообщает ИА PrimaMedia.

Перед каждой ямой водителям приходиться притормаживать и объезжать ее, чтобы не навредить своему автомобилю. Можно предположить, что неудовлетворительное состояние дорожного полотна на этом участке дороги, влияет на интенсивность автомобильного потока по направлению в район 100-летия.