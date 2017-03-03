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12:13 (мск), источник: АиФ Новосибирск

По Новосибирску в мороз прошелся парень в трусах

Молодой человек проспорил друзьям.

Житель Новосибирска проиграл спор и неделю назад исполнил обязательство: прошелся в одном нижнем белье по центру города.

Как сообщает Новосибирская служба эвакуации АСТ-54, молодой человек написал, что если одна из его записей в социальных сетях наберет более 50 «лайков», то он в трусах прогуляется по главной площади города. Друзья поставили 150 отметок «мне нравится», и парень выполнил свое обещание на прошлой неделе при температуре -20 градусов.

Напомним, в декабре прошлого года новосибирец устроил на вокзале станции «Новосибирск-Главный» «голый протест», раздевшись до носков после того, как ему нагрубили.

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