По Новосибирску в мороз прошелся парень в трусах

Житель Новосибирска проиграл спор и неделю назад исполнил обязательство: прошелся в одном нижнем белье по центру города.

Как сообщает Новосибирская служба эвакуации АСТ-54, молодой человек написал, что если одна из его записей в социальных сетях наберет более 50 «лайков», то он в трусах прогуляется по главной площади города. Друзья поставили 150 отметок «мне нравится», и парень выполнил свое обещание на прошлой неделе при температуре -20 градусов.