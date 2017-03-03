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15:56 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В донских вузах усилят работу по противодействию терроризму и экстремизму

Соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия терроризму и экстремизму подписали донское правительство и Совет ректоров вузов Ростовской области.

Среди целей — продвижение идей межнациональной и межрелигиозной толерантности, создание информационных ресурсов по профилактике терроризма для педагогов, психологов, социальных работников, молодежных центров и объединений.

Как сообщает пресс-служба донского правительства, соглашение будут действовать два года. Совместная работа особенно актуальна в преддверии массовых мероприятий в честь празднования 80-летия Ростовской области и Чемпионата мира по футболу 2018 года.

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