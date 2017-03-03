В донских вузах усилят работу по противодействию терроризму и экстремизму
Соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия терроризму и экстремизму подписали донское правительство и Совет ректоров вузов Ростовской области.
Соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия терроризму и экстремизму подписали донское правительство и Совет ректоров вузов Ростовской области.
Среди целей — продвижение идей межнациональной и межрелигиозной толерантности, создание информационных ресурсов по профилактике терроризма для педагогов, психологов, социальных работников, молодежных центров и объединений.
Как сообщает