В донских вузах усилят работу по противодействию терроризму и экстремизму

Среди целей — продвижение идей межнациональной и межрелигиозной толерантности, создание информационных ресурсов по профилактике терроризма для педагогов, психологов, социальных работников, молодежных центров и объединений.

Как сообщает пресс-служба донского правительства, соглашение будут действовать два года. Совместная работа особенно актуальна в преддверии массовых мероприятий в честь празднования 80-летия Ростовской области и Чемпионата мира по футболу 2018 года.