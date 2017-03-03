Новосибирская полиция ищет пропавшую 18-летнюю девушку из Алтайского края

Пропавшую на Алтае девушку видели с дальнобойщиками в Новосибирске, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Уголовный розыск разыскивает несовершеннолетнюю 18-летнюю Екатерину Воропаеву. 3 августа ушла из дома в посёлке Тальменка, расположенного в Алтайском крае, и до настоящего времени не вернулась.

В последний раз ее видели 9 августа 2016 года на территории Ленинского района в Новосибирске, у кафе «Улыбка» (стоянка дальнобойщиков). «Может передвигаться по регионам России с водителями-дальнобойщиками», — отметили в полиции.