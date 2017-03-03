Новосибирская полиция ищет пропавшую 18-летнюю девушку из Алтайского края
18-летняя Екатерина Воропаева 3 августа ушла из дома в посёлке Тальменка, расположенного в Алтайском крае.
18-летняя Екатерина Воропаева 3 августа ушла из дома в посёлке Тальменка, расположенного в Алтайском крае.
Пропавшую на Алтае девушку видели с дальнобойщиками в Новосибирске, сообщает
Уголовный розыск разыскивает несовершеннолетнюю 18-летнюю Екатерину Воропаеву. 3 августа ушла из дома в посёлке Тальменка, расположенного в Алтайском крае, и до настоящего времени не вернулась.
В последний раз ее видели 9 августа 2016 года на территории Ленинского района в Новосибирске, у кафе «Улыбка» (стоянка дальнобойщиков). «Может передвигаться по регионам России с водителями-дальнобойщиками», — отметили в полиции.
Приметы: на вид 17−18 лет, среднего телосложения, рост 160 см, волосы темные до плеч, глаза голубые.
Была одета: рубашка
Всех, кому