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12:17 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирская полиция ищет пропавшую 18-летнюю девушку из Алтайского края

18-летняя Екатерина Воропаева 3 августа ушла из дома в посёлке Тальменка, расположенного в Алтайском крае.

Пропавшую на Алтае девушку видели с дальнобойщиками в Новосибирске, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Уголовный розыск разыскивает несовершеннолетнюю 18-летнюю Екатерину Воропаеву. 3 августа ушла из дома в посёлке Тальменка, расположенного в Алтайском крае, и до настоящего времени не вернулась.

В последний раз ее видели 9 августа 2016 года на территории Ленинского района в Новосибирске, у кафе «Улыбка» (стоянка дальнобойщиков). «Может передвигаться по регионам России с водителями-дальнобойщиками», — отметили в полиции.

Приметы: на вид 17−18 лет, среднего телосложения, рост 160 см, волосы темные до плеч, глаза голубые.

Была одета: рубашка темно-синего цвета, брюки темно-синие, кроссовки светлые.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просим незамедлительно сообщить в ГУ МВД России по Новосибирской области по телефонам: 8 (383) 232−27−00; 8−913−795−10−47.

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