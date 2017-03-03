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12:19 (мск), источник: "Российская газета"

Четыре российских вуза лишились аккредитаций

Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права лишился права работать в регионах.

Как сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), филиалы вуза в Новосибирске, Красноярске, Краснодаре полностью лишены государственной аккредитации. Такие же меры по результатам проверок применены к московскому «Институту экономики».

Еще два вуза — Новороссийский институт (филиал) Московского гуманитарно-экономического университета и Государственный институт экономики, финансов, права и технологий — лишились лицензии частично. Первый потерял право готовить бакалавров и специалистов направления «гуманитарные науки», второй — «экономика и управление».

Для четырех российских вузов лицензия на осуществление образовательной деятельности приостановлена. Студентам Борисоглебского филиала Института менеджмента, маркетинга и финансов, Самарского института бизнеса и управления, Института технологии туризма и Индустриального института, по всей вероятности, придется завершать образование в других вузах.

— При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения, — уточнили в Рособрнадзоре, — на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения: формы и курса, а также стоимости обучения.

Отметим, что по результатам проверок Рособрнадзор регулярно сокращает число российских вузов. Так, в январе был полностью лишен государственной аккредитации Кировский институт (филиал) Московского гуманитарно-экономического университета. Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнева в Железногорске потерял аккредитацию на специальностях «экономика и управление» (бакалавриат) и  информатика и вычислительная техника (бакалавриат). Российский государственный аграрный заочный университет лишился госаккредитации на направлениях «биологические науки» (бакалавриат), «информатика и вычислительная техника» (бакалавриат), «техносферная безопасность и природообустройство» (бакалавриат, магистратура) и «экономика и управление» (бакалавриат).

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