Четыре российских вуза лишились аккредитаций

Как сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), филиалы вуза в Новосибирске, Красноярске, Краснодаре полностью лишены государственной аккредитации. Такие же меры по результатам проверок применены к московскому «Институту экономики».
Еще два вуза — Новороссийский институт (филиал) Московского
Для четырех российских вузов лицензия на осуществление образовательной деятельности приостановлена. Студентам Борисоглебского филиала Института менеджмента, маркетинга и финансов, Самарского института бизнеса и управления, Института технологии туризма и Индустриального института, по всей вероятности, придется завершать образование в других вузах.
— При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения, — уточнили в Рособрнадзоре, — на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения: формы и курса, а также стоимости обучения.
Отметим, что по результатам проверок Рособрнадзор регулярно сокращает число российских вузов. Так, в январе был полностью лишен государственной аккредитации Кировский институт (филиал) Московского