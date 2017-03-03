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12:21 (мск), источник: Интерфакс

Медведи проснулись в зоопарке Екатеринбурга раньше обычного из-за теплой погоды

Екатеринбург. 3 марта. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Два медведя в екатеринбургском зоопарке вышли из спячки, сообщает пресс-служба зоопарка.

Белокоготного медведя Карата, который всегда просыпается первым, и гималайского медведя Гайя разбудила теплая погода. Всего в зоопарке живет восемь медведей.

«Другие медведи тоже подтянулись за ним — все они в той или иной степени активны и начинают кушать. Однако из берлог пока не вылезают», — говорится в сообщении.

Рацион животных состоится из яблок, огурцов и хлеба.

«После сна медведям требуется перестроить свою пищеварительную систему на новый режим, поэтому им не рекомендуется “тяжелая” жирная пища, так как в природе в этот период они едят только растительные корма», — поясняется в пресс-релизе.

Отмечается, что в конце зимы — начале весны медведи просыпаются второй год подряд. Раньше они выходили из спячки лишь к середине-концу марта.

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