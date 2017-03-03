Медведи проснулись в зоопарке Екатеринбурга раньше обычного из-за теплой погоды
Екатеринбург. 3 марта.
Екатеринбург. 3 марта.
Белокоготного медведя Карата, который всегда просыпается первым, и гималайского медведя Гайя разбудила теплая погода. Всего в зоопарке живет восемь медведей.
«Другие медведи тоже подтянулись за ним — все они в той или иной степени активны и начинают кушать. Однако из берлог пока не вылезают», — говорится в сообщении.
Рацион животных состоится из яблок, огурцов и хлеба.
«После сна медведям требуется перестроить свою пищеварительную систему на новый режим, поэтому им не рекомендуется “тяжелая” жирная пища, так как в природе в этот период они едят только растительные корма», — поясняется в
Отмечается, что в конце зимы — начале весны медведи просыпаются второй год подряд. Раньше они выходили из спячки лишь к