Погода в Омске: 4 и 5 марта будет солнечно и тепло

Ближе к выходным мы начинаем интересоваться, какая погода в Омске нас ждёт в предстоящий уикенд. Что планировать: пикник, поход в театр или кино, чтение книги с чашкой кофе в руках?

Определиться с выбором вам поможет прогноз погоды на выходные, который подскажет, как же лучше провести время в ближайшие два дня.

Погода на рабочей неделе в Омске и области была достаточно тёплой. В выходные дни за окном погода практически не изменится. В ночь на субботу на территории Омской области ожидается до -6°C, днём температура будет колебаться от -3 до +2°C, ясно, без осадков. Ветер будет дуть юго-западный, 2−7 м/с.

5 марта утром будет ясно, без осадков. Днём температура воздуха составит −3… +2 градуса, местами небольшой снег. Вечером столбик термометра покажет -6°C, ясно.

Отметим, что в начале предстоящей недели характер погоды будет прежним.

Каждую пятницу «АиФ в Омске» знакомит читателей с прогнозом погоды на предстоящие выходные. Приятного вам отдыха!