В кубанском высокогорье есть опасность схода лавин
Экстренное предупреждение МЧС действует до 18 часов субботы.
Экстренное предупреждение МЧС действует до 18 часов субботы.
В горах Краснодарского края действует предупреждение по лавиноопасности. До шести часов вечера субботы, 4 марта, подниматься на высоту более 1000 метров небезопасно. Исключение — район Большого Сочи. Жителей и гостей региона просят соблюдать меры предосторожности и не выходить в горы в случае непогоды и снегопада.
При возникновении ЧС можно обратиться за помощью по номеру 101 или по телефону доверия