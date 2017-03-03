В кубанском высокогорье есть опасность схода лавин

В горах Краснодарского края действует предупреждение по лавиноопасности. До шести часов вечера субботы, 4 марта, подниматься на высоту более 1000 метров небезопасно. Исключение — район Большого Сочи. Жителей и гостей региона просят соблюдать меры предосторожности и не выходить в горы в случае непогоды и снегопада.

При возникновении ЧС можно обратиться за помощью по номеру 101 или по телефону доверия +7 (861) 268−64−40 , сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.