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12:17 (мск), источник: АиФ Крым

На полуострове пройдет музыкальный фестиваль «Крымская весна»

Фестиваль «Крымская весна», приуроченный к 3-летию воссоединения Крыма с Россией, пройдет в Ялте, Симферополе и Севастополе.

Музыкальный фестиваль «Крымская весна» будет проходить на полуострове с 12 по 17 марта, передает пресс-служба Минкультуры РК.

«При поддержке министерства культуры РФ и министерства культуры РК на полуострове пройдет музыкальный фестиваль “Крымская весна”, приуроченный к трехлетию воссоединения Крыма с Россией. Мероприятия фестиваля состоятся с 12 по 17 марта 2017 года в Ялте, Симферополе и Севастополе», — говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе уточнили, что на фестивале выступит Российский государственный академический камерный «Вивальди-оркестр» под руководством его основателя, народной артистки России Светланы Безродной.

Также в Министерстве рассказали, что концерты с 12 по 17 марта пройдут в Крымском академическом русском драматическом театре им. М. Горького в Симферополе, Ялтинском театре им. А. П. Чехова и Севастопольском центре культуры и искусств.

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