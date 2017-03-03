На полуострове пройдет музыкальный фестиваль «Крымская весна»
Фестиваль «Крымская весна», приуроченный к 3-летию воссоединения Крыма с Россией, пройдет в Ялте, Симферополе и Севастополе.
Фестиваль «Крымская весна», приуроченный к 3-летию воссоединения Крыма с Россией, пройдет в Ялте, Симферополе и Севастополе.
Музыкальный фестиваль «Крымская весна» будет проходить на полуострове с 12 по 17 марта, передает
«При поддержке министерства культуры РФ и министерства культуры РК на полуострове пройдет музыкальный фестиваль “Крымская весна”, приуроченный к трехлетию воссоединения Крыма с Россией. Мероприятия фестиваля состоятся с 12 по 17 марта 2017 года в Ялте, Симферополе и Севастополе», — говорится в сообщении
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Также в Министерстве рассказали, что концерты с 12 по 17 марта пройдут в Крымском академическом русском драматическом театре им. М. Горького в Симферополе, Ялтинском театре им. А. П. Чехова и Севастопольском центре культуры и искусств.