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13:23 (мск), источник: ИА REGNUM

Действие лицензий четырех вузов приостановлено Рособрнадзором

Среди них — Самарский институт бизнеса и управления.

Итогом проверок, проводимых в российских вузах, стала приостановка действия лицензии на ведение образовательной деятельности для четырех их них. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

За период с 22 февраля по 2 марта приостановлено действие лицензии для Борисоглебского филиала Института менеджмента, маркетинга и финансов, а также для Самарского института бизнеса и управления, Института технологии туризма, Индустриального института.

Кроме того, филиалы Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права в Новосибирске, Красноярске, и Краснодаре, а также Институт экономики в Москве полностью лишены государственной аккредитации. Новороссийский институт, являющийся филиалом Московского гуманитарно-экономического университета, а также Государственный институт экономики, финансов, права и технологий лишились государственной аккредитации частично.

В Рособрнадзоре отметили, что лицензия на право ведения образовательной деятельности подтверждает право учреждения на оказание услуг по реализации образовательных программ. Если федеральная служба аннулирует документ, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

В случае, когда лицензия вуза аннулирована или приостановлена или когда он лишен госаккредитации, учредитель вуза должен обеспечить перевод студентов в другие вузы. При этом обучающиеся должны дать свое письменное согласие на перевод, а в новых вузах должны присутствовать программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения — стоимости, формы и курса обучения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель руководителя Рособрнадзора Александр Бисеров заявлял, что вузы, в отношении которых есть сомнения по должному качеству образования, будут подвергаться проверкам. В результате «подобные псевдовузы» должны окончательно покинуть образовательное поле.

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