Снегоуборочных машин не хватает в Самаре

С улиц областной столицы по состоянию на 1 марта 2017 года вывезли более 500 тысяч тонн снега. Ежедневно сотрудники муниципального предприятия «Благоустройство» вывозят от 7 до 10 000 тонн снега. В этой работе задействуют 70−90 единиц уборочной техники. Об этом рассказал руководитель МП «Благоуйстройство» Алексей Власов на рабочем совещании в гордуме Самары, посвященном благоустройству областной столицы.

По словам главы предприятия, в первую очередь коммунальные службы очищают улицы с наиболее интенсивным движением транспорта, а также улицы, по которым горожане подъезжают к социальным учреждениям.

Всего уборку города от снега ведут около трехсот машин. Однако по нормативам, городу-миллионнику требуется свыше 1000 единиц уборочной техники. В 2015 году были выделены средства из городского бюджета на приобретение 60 единиц. Но вместе с тем многолетнее недофинансирование данной сферы привело к тому, что сегодня парк техники изношен.

Работа по его пополнению продолжится. Народные избранники и чиновники обсуждали возможность финансирования покупки техники с помощью включения Самары в профильные областные программы, пишет 63.ру.