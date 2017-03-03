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13:50 (мск), источник: Baikal-info.ru

Тест на ВИЧ сдали посетители гей-клуба в Иркутске

Центр СПИД участвовал в профилактической акции в гей-клубе.

Консультации в рамках Всесибирского дня профилактики ВИЧ-инфекции провели для посетителей гей-клуба в Иркутске специалисты областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями (Центра СПИД). Как сообщает 3 марта 2017 года пресс-служба Иркутского областного центра СПИД, на профилактическую акцию специалистов пригласило иркутское отделение ЛГБТ-альянса «Время действий». Его участники организовали показ и обсуждение фильма «Позитив», рассказывающего о людях разных социальных категорий и мировоззрений, живущих с ВИЧ, участвующих в борьбе с эпидемией опасной болезни в России и с дискриминацией к тем, кого она не обошла стороной.

Представители автономной некоммерческой организации «Центр социальной поддержки «Навигатор» провели тестирование для всех желающих. В ходе акции использовали экспресс-тесты последних поколений, определяющие наличие или отсутствие ВИЧ по слюне. Результат сообщали уже через 15 минут после его прохождения. Фильм в рамках акции посмотрели 35 человек. Свой ВИЧ-статус проверили 29 человек, положительных результатов не выявлено.

«Мы благодарны за приглашение на кинопоказ и возможность поработать напрямую с особо уязвимой к ВИЧ группой людей, — сказала главный врач Центра СПИД Юлия Плотникова. — ЛГБТ-сообщество очень закрыто, до него врачам напрямую достучаться порой нелегко. Вместе с тем для более эффективной борьбы с распространением ВИЧ-инфекции профилактику в этой среде необходимо расширять. Это не только входит в рекомендации ООН, ВОЗ и ЮНЭЙДС, но и закреплено действующими в России санитарными правилами. Мы надеемся на дальнейшую помощь и содействие общественных организаций в проведении подобных мероприятий. Они, безусловно, помогают в борьбе с ВИЧ».

Как сообщала ранее пресс-служба Центра СПИД, по официальной статистике, в Иркутской области живут более 33 тыс. человек с вирусом иммунодефицита в организме. За 2016 год в регионе на фоне роста охвата тестированием населения по всему региону, заболеваемость ВИЧ-инфекцией увеличилась на 10%. Вместе с тем в Иркутске благодаря крупным профилактическим акциям, отмечают медики, удалось добиться стабилизации: заболеваемость подает. За 2 года снижение новых случаев ВИЧ-инфекции составило 19,1%.

Получить любую информацию о ВИЧ-инфекции и способах защиты от неё можно по телефону бесплатной горячей линии 8−800−350−22−99.

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