На «Сельме» появятся новые дороги
Более 90 000 кв. м нового жилья построили за последний год в Северном жилом районе Калининграда. Это примерно 1600 квартир.
Более 90 000 кв. м нового жилья построили за последний год в Северном жилом районе Калининграда. Это примерно 1600 квартир.
Активная застройка идёт параллельно со строительством
Во время рабочего выезда он заявил, что главная задача — обеспечить район удобными дорогами. Они должны улучшить организацию транспортных потоков и пропускную способность городских дорог, а также повысить безопасность водителей и пешеходов.