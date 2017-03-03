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16:46 (мск), источник: Вести - Калининград

На «Сельме» появятся новые дороги

Более 90 000 кв. м нового жилья построили за последний год в Северном жилом районе Калининграда. Это примерно 1600 квартир.

Активная застройка идёт параллельно со строительством улично-дорожной сети, которое контролирует председатель комитета архитектуры и строительства Артур Крупин.

Во время рабочего выезда он заявил, что главная задача — обеспечить район удобными дорогами. Они должны улучшить организацию транспортных потоков и пропускную способность городских дорог, а также повысить безопасность водителей и пешеходов.

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