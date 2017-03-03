На «Сельме» появятся новые дороги

Активная застройка идёт параллельно со строительством улично-дорожной сети, которое контролирует председатель комитета архитектуры и строительства Артур Крупин.

Во время рабочего выезда он заявил, что главная задача — обеспечить район удобными дорогами. Они должны улучшить организацию транспортных потоков и пропускную способность городских дорог, а также повысить безопасность водителей и пешеходов.