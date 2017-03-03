Пропавшие в Калининграде школьницы вернулись домой

Как сообщалось ранее, 16-летняя Евдокия Г. не вернулась домой утром 1 марта в Ленинградском районе Калининграда. А 13-летняя Эвелина С. пропала в 16 часов того же дня в Московском районе города.

В поисках вместе с сотрудниками полиции участвовали волонтеры. В результате вечером 2 марта Евдокия сама вернулась домой. Вторую школьницу в этот же день разыскал сотрудник уголовного розыска городского отдела полиции № 2. Девушка гуляла возле торгового центра на Ленинском проспекте.

Обе беглянки уже находятся дома. С ними и их родителями сейчас общаются инспекторы по делам несовершеннолетних.

По предварительным данным, за время отсутствия в отношении них не было совершено противоправных действий.