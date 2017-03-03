Теплая весенняя погода ожидается в Беларуси в выходные

В субботу ночью и утром по северу страны пройдут кратковременные осадки. Немного подморозит, так что на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Днем будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем — 6−12 тепла, по юго-западу воздух прогреется до 14 градусов.

«В последний день рабочей недели циклон, который смещается через северные районы страны, принес осадки и порывистый ветер. Но уже в предстоящие сутки погода улучшится, осадки прекратятся, стихнет ветер. И в первые мартовские выходные в Беларуси ожидается по-весеннему теплая погода. В субботу днем с юго-западными ветрами вновь начнет поступать теплый воздух со Средиземноморья», — рассказала синоптик.

В воскресенье ночью в северных, а днем и в центральных районах страны пройдут кратковременные дожди. Ночью возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 7 градусов. Днем — 8−13 тепла, лишь в крайних северных районах — 4−7 выше нуля, а по югу воздух прогреется до 16 градусов.

В начале следующей недели ожидается неустойчивая погода с повышенным температурным режимом, отметила Светлана Рыбакова. В понедельник ночью в северо-восточных и юго-западных районах не обойдется без кратковременных дождей. Днем под влиянием фронтальных разделов на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, по северо-западной части Беларуси в отдельных районах ожидаются сильные дожди. В крайних северных районах страны возможен мокрый снег, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 7 градусов. Днем — 5−12 градусов тепла, по крайнему северу — 1−4 градуса выше нуля, а вот по югу воздух прогреется до 15 градусов.

Во вторник на большей части территории пройдут кратковременные дожди, по северо-западу страны возможен мокрый снег, слабый гололед. Ночью и утром ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 6 градусов. Днем — 2−9, по юго-востоку — 10−12 тепла.