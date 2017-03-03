Зубная эмаль поможет сделать самолеты прочнее
Американские ученые разработали похожий на зубную эмаль композиционный материал.
Американские ученые разработали похожий на зубную эмаль композиционный материал.
Группа ученых из Университета Мичигана разработала синтетический композиционный материал, структура и свойства которого имитируют зубную эмаль. Предполагается, что материал будет применяться в конструкции самолетов, электронике, деталях шасси и прочих механизмах, которые подвергаются сильным вибрационным нагрузкам. Описание работы опубликовано в журнале Nature>, а краткое ее содержание приводится в сообщении университета.
Материалы, способные эффективно поглощать вибрацию, как правило достаточно мягкие и не могут быть использованы в жестких структурах и механизмах. Для разработки легкого, прочного и надежного материала исследователи решили изучить биологические материалы, которые переносящие постоянные ударные нагрузки: кости животных, раковины, панцири и зубы.
Оказалось, что в отличие от многих природных материалов, подвергшихся значительным изменениям в процессе эволюции, строение зубной эмали практически не поменялось.
Ученые пришли к выводу, что эмаль обладает наиболее эффективным строением для того, чтобы противостоять постоянным нагрузкам в течение жизни живого организма.
Проверки готового материала показали, что модуль упругости (способность материала упруго деформироваться) и прочность нового композиционного материала составляют 39,8 +/- 0,9 и 1,65 +/- 0,06 гигапаскаля соответственно. Для сравнения, для человеческой зубной эмали аналогичные показатели составляют 62−108 и 1,1−4,9 гигапаскаля соответственно. Модуль упругости авиационных углепластиков в зависимости от используемых полимеров составляет от 50 до 140 гигапаскалей, а прочность — от 0,4 до 1,5 гигапаскаля.
Теперь американские исследователи намерены доработать технология производства новых эмалеподобных композиционных материалов. Кроме того, могут быть доработаны и сами материалы. Дело в том, что в готовом композите доля оксида цинка составила всего 67 процентов, а весь остальной объем пришелся на полимер. Возможно, некоторое увеличение доли оксида цинка в новом композите позволит повысить его прочность не в ущерб модулю упругости.
Сегодня в авиации используется несколько типов композиционных материалов. Все чаще конструкторы начинают применять углепластик. Детали из такого материала изготавливаются двумя основными методами. При первом — углеткань заранее пропитывается полимером, после чего готовая деталь выклеивается послойно и запекается в печи для отвержения. При втором методе углеткань или углеволокно выкладываются слоями, а затем в вакууме пропитываются полимером и запекаются в печи.
Летом прошлого года исследователи из Массачусетского технологического института предложили при производстве композитных деталей сшивать слои углеволокна между собой при помощи углеродных нанотрубок. Разработчики провели испытания предложенного способа и выяснили, что композитные детали, сделанные из сшитых нанотрубками углеволокон, оказались на 30 процентов прочнее обычных композитных элементов. Сшивание слоев позволило существенно увеличить прочность углепластиковых деталей на сдвиг слоев — наиболее слабое место композитов.
Надежда Бессонова