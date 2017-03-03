Зубная эмаль поможет сделать самолеты прочнее

Группа ученых из Университета Мичигана разработала синтетический композиционный материал, структура и свойства которого имитируют зубную эмаль. Предполагается, что материал будет применяться в конструкции самолетов, электронике, деталях шасси и прочих механизмах, которые подвергаются сильным вибрационным нагрузкам. Описание работы опубликовано в журнале Nature>, а краткое ее содержание приводится в сообщении университета.

Материалы, способные эффективно поглощать вибрацию, как правило достаточно мягкие и не могут быть использованы в жестких структурах и механизмах. Для разработки легкого, прочного и надежного материала исследователи решили изучить биологические материалы, которые переносящие постоянные ударные нагрузки: кости животных, раковины, панцири и зубы.

Оказалось, что в отличие от многих природных материалов, подвергшихся значительным изменениям в процессе эволюции, строение зубной эмали практически не поменялось.