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16:04 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Мокрый снег ожидается в Иркутске в ближайшие выходные

За окном будет до +3°C.

Синоптики обещают мокрый снег в Иркутске в ближайшие выходные, 4 и 5 марта. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться от 0 до +3°C. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в Иркутском гидрометцентре.

— В субботу, 4 марта, в столице региона облачно, временами небольшой мокрый снег, утром туман. Ветер переменный до 5 м/с. Температура воздуха ночью −9…−11°C, днем 0…+2°C, — рассказали в гидрометцентре.

В воскресенье, 5 марта, в Иркутске переменная облачность, ночью небольшой снег. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Ночью столбик термометра покажет −5…−7°C, днем будет +1…+3°C.

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