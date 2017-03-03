Мокрый снег ожидается в Иркутске в ближайшие выходные

Синоптики обещают мокрый снег в Иркутске в ближайшие выходные, 4 и 5 марта. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться от 0 до +3°C. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в Иркутском гидрометцентре.

— В субботу, 4 марта, в столице региона облачно, временами небольшой мокрый снег, утром туман. Ветер переменный до 5 м/с. Температура воздуха ночью −9…−11°C, днем 0…+2°C, — рассказали в гидрометцентре.