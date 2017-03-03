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15:14 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежская матрёшка вошла в ТОП-25 народных художественных промыслов

Воронежская матрёшка заняла 22 место в ТОП-25 народных художественных промыслов страны. Список составил Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» в рамках разработки Национального туристического рейтинга.

В ходе исследования аналитики не смогли пройти мимо Воронежской матрёшки. И поинтересовались у участников опроса, насколько им мила эта игрушка, отличающая от традиционной матрёшки формой в виде яйца. В итоге оказалось, что не так мало россиян, которые знают о таком символе Воронежской области и были бы не прочь обзавестись им в случае поездки в наш регион.

Напомним, что Воронежскую матрёшку около 40 лет назад создала местная художница Елена Матвеева. История её появления началась с того, что мастерица хотела сделать куклу, но заготовка для туловища оказалась браком. Елена решила не выбрасывать деревянную деталь в форме яйца, а попробовать с ней поэкспериментировать.

— Нарисовала мордочку, покрыла её платком, — несколько лет назад в интервью с корреспондентами «Вести-Воронеж» вспоминала художница.

Творение женщины первым оценил её супруг, который в дальнейшем стал обеспечивать жену самодельными заготовками для этих необычных матрёшек.

Игрушка довольно быстро привлекла внимание ценителей, которые окрестили её Воронежской матрёшкой. «Пышные» формы и наряды этих красавиц воплощают историю края: моду, которая царила здесь несколько столетий.

— В Воронежской губернии в моде были дородные женщины с толстыми ногами (для чего надевалось несколько пар суконных носков). Вот эти «пышные» формы я одела в традиционный воронежский костюм. На голове матрешки — большой ситцевый красный с яркими цветами платок. Такие платки в позапрошлом веке пользовались большой популярностью у воронежских модниц. Черная понева (юбка) матрешки, прорисованная красными линиями, образующими клетки, символизирует чернозем и земельные наделы. Таким образом, абсолютно все детали одежды и аксессуары взяты от воронежского народного костюма, — так описала свою идею автор истинно воронежского сувенира.

К сожалению, Воронежская область не вошла в основной ТОП-100 туристических брендов России. Его составляли на основе того, какие символы того или иного региона наиболее узнаваемы и любимы среди россиян. К примеру, первые места списка достались Третьяковской галерее, Московскому Кремлю и Эрмитажу.

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