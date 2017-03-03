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15:53 (мск), источник: РИА Новости

Том Хэнкс подарил журналистам кофемашину и пожелал «бороться за истину»

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Актер Том Хэнкс по уже устоявшейся традиции подарил кофемашину журналистам, работающим в Белом доме, и пожелал им продолжать борьбу «за истину», сообщили сами журналисты.

Фотографии кофемашины в пресс-комнате Белого дома и записки от актера разместили корреспондент агентства Рейтер Стив Холланд и телеканала NBC Питер Александр.

«Журналистам Белого дома. Продолжайте успешную борьбу за Истину, Справедливость и Американский путь. Особенно за Истину», — говорится в записке Хэнкса, на которой также есть рисунок, изображающий американских солдат.

Это уже третья кофемашина, подаренная актером: он начал эту традицию в 2004 году, затем купил новую в 2010-м после того, как предыдущая почти вышла из строя. ​

Хэнкс в ходе избирательной кампании поддерживал Хиллари Клинтон, а Дональда Трампа называл «самолюбивым пустозвоном». После избрания Трампа актер заявил, что США бывали в гораздо более сложных положениях.

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На президентских выборах подавляющее большинство СМИ США поддерживали соперницу Трампа, демократа Хиллари Клинтон. Из крупных телекомпаний Fox News занимала либо нейтральную, либо умеренно критическую позицию в адрес Трампа, в то время как все остальные крупнейшие телеканалы (ABC, NBC, CNN) и ведущие газеты (New York Times, Washington Post) резко критиковали Трампа и публиковали компрометирующие его материалы. После прихода к власти Трамп сохранил критический настрой в отношении СМИ, те отвечают президенту взаимностью. Трамп широко использует свой аккаунт в Twitter для критики СМИ.

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