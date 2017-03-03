Том Хэнкс подарил журналистам кофемашину и пожелал «бороться за истину»

Фотографии кофемашины в пресс-комнате Белого дома и записки от актера разместили корреспондент агентства Рейтер Стив Холланд и телеканала NBC Питер Александр. «Журналистам Белого дома. Продолжайте успешную борьбу за Истину, Справедливость и Американский путь. Особенно за Истину», — говорится в записке Хэнкса, на которой также есть рисунок, изображающий американских солдат.

Это уже третья кофемашина, подаренная актером: он начал эту традицию в 2004 году, затем купил новую в 2010-м после того, как предыдущая почти вышла из строя. ​

Хэнкс в ходе избирательной кампании поддерживал Хиллари Клинтон, а Дональда Трампа называл «самолюбивым пустозвоном». После избрания Трампа актер заявил, что США бывали в гораздо более сложных положениях.

Читайте также Выборы-2016: за кого проголосовали знаменитости США