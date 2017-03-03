Глыбы льда и огромные сосульки угрожают новосибирцам

Однако омрачает приход плюсовых температур работа коммунальщиков и некоторых управляющих компаний: на дорогах в одночасье образовалась каша, на крышах выросли сосульки, а с высоты падают куски льда.

Интернет пестрит фото- и видеофактами о последствиях неожиданной оттепели. К счастью, пока удалось избежать человеческих жертв. Как это было, например, два года назад. Тогда молодую девушку убило упавшей с крыши четырнадцатиэтажного дома сосулькой. Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».



— Управляющие компании ответственны за очистку кровель многоквартирных домов, козырьков подъездов, а также придомовых территорий. Собственники, в свою очередь, обязаны очистить свои балконы и подоконники, — напомнил заместитель руководителя Государственной жилищной инспекции Новосибирской области Леонтий Коновалов.



Буквально за несколько дней, когда сосульки росли как на дрожжах, специалистами ГЖИ были проведены внеплановые осмотры кровель и придомовых территорий 4362 многоквартирных домов. При этом на 430 выявлены серьезные нарушения. — Еще на 144 многоквартирных домах обнаружены снежные навесы на самовольно установленных козырьках балконов, — рассказали «ВН» в инспекции. Добавим, что в числе нарушителей более 20 УК, работающих на территории сибирской столицы.



В МЧС даже выпустили специальную памятку, призвав быть бдительными и по возможности обходить потенциально опасные места.



Больше всего из-за прихода ранней весны не повезло владельцам автомобилей. Буквально за несколько дней в городе произошло с десяток похожих друг на друга ЧП. Так, в Советском районе у дома № 31 на улице Сиреневой кусок подтаявшего льда упал с крыши и вдребезги разнес заднее стекло припаркованного седана Audi. Момент падения льдины попал в объектив камеры видеонаблюдения и быстро разошелся по социальным сетям.



Досталось и седану Toyota Camry в Калининском районе. Упавший снег проломил лобовое стекло. Уже известно, что управляющая компания отказалась компенсировать ущерб, сославшись на то, что снег упал с крыши балкона, за которую несут ответственность жильцы. Территорию вокруг того места, где стоял пострадавший автомобиль, в срочном порядке обнесли ограждениями, вывесили объявления с просьбой не ставить машины. Также был вызван наряд полиции.



В мэрии Новосибирска заверили, что по состоянию на 1 марта от снега и наледи очищено 91% кровель многоквартирных жилых домов. Но вряд ли в это поверит жительница одного из домов на улице Планировочной, где, по предварительным данным, из-за толстого слоя снега на крыше в ее квартире обрушился потолок.



«Руководители управляющих организаций предупреждены о персональной ответственности за несвоевременный сброс снега с кровель и очистку карнизов жилых домов от снежных навесов и льдообразований», — заявили в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.



Добавим, законом установлены жесткие сроки для ликвидации на крышах льдообразований — они должны быть сбиты в течение 12 часов. Это требование относится ко всем типам кровель многоквартирных домов.

Опубликовано в газете «Вечерний Новосибирск» № 8 от 3 марта 2017 года.