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13:10 (мск), источник: АиФ Прикамье

На основе вулкана. Пермяк разработал уникальный фильтр для очистки воды

Ноу-хау позволит полностью автоматизировать технологию очистки жидкости, а также ускорит и удешевит сам процесс. Подробнее читайте в материале «АиФ-Прикамье».

Источник: Аргументы и факты

Пермский инженер, изобретатель и писатель, — так представляется 58-летний Павел Отставнов. Совмещая, казалось бы, непохожие друг на друга виды деятельности — творчество и точные науки — он добился успеха сразу на двух «фронтах»: за рассказы был отмечен литературными премиями, а на производстве внедрял (и продолжает внедрять) современные технологии.

Кроме того, недавно он получил патент на своё изобретение, позволяющее энергоэффективно, экологично и быстро очищать воду и стоки в быту и на производстве. Как подмечает новатор, 20 лет разработок не прошли даром. Подробнее о ноу-хау пермяка — в материале «АиФ-Прикамье».

От инженера до изобретателя.

Родился Павел в Потсдаме (ГДР) — его отец был офицером советской армии. Затем на Урале будущий инженер окончил школу и политехнический институт. С 1980 года начал трудиться по специальности, а в сферу водоснабжения перешёл только через два десятка лет.

С 1997 года Отставнов вместе с товарищами открыл фирму, целью которой было продвижение в России намывных фильтров и намывной технологии очистки жидких сред. Своё название эти методы получили в связи с наличием (намывом) дополнительного фильтровального слоя, повышающего качество очистки воды.

За время своей работы, будучи одним из руководителей компании, Павел Отставнов спроектировал и смонтировал десятки намывных фильтров. Так, одним из самых масштабных событий стал запуск двух таких установок в городе Мозырь в Белоруссии.

«Однако со временем ряды моих коллег редели: кто-то уходил на пенсию, другие — в мир иной. Последние два года в фирме я вовсе трудился один. Нужно было двигаться дальше. И тут пришла идея о собственной технологии. Именно на базе богатого накопленного опыта мне было легко модернизировать готовые фильтры и создать что-то новое», — вспоминает мужчина.

«Вулканический фильтр».

Мозговой штурм изобретатель проводил дома. Там же происходила сборка прототипа и первые тесты. По словам Павла, на самом деле, планы вынашивались долгие годы и держались в тайне от друзей и знакомых, чтобы «не сглазить». Но активная фаза разработки началась только в 2013 году.

Источник: Аргументы и факты

Своё изобретение он назвал «Универсальный намывной патронный фильтр». Главным новшеством является то, что очистка осуществляется на фильтрующих элементах со вспомогательными слоями очищающих материалов, которые находятся в одном корпусе, а не в нескольких. Получается, что за один проход с жидкостью осуществляются все необходимые для очищения действия: осветление, сорбционная очистка, удаление катионов, анионов и снижение солесодержания.

«Одним из главных элементов очищения является слой из перлита. Эта древняя горная порода вулканического происхождения обладает замечательными очищающими свойствами. Сырье недорогое и месторождений в нашей стране довольно много», — подмечает автор разработки.

Новшество можно применять на крупных предприятиях, заводах, станциях очистки (вод и стоков) и так далее. Установку можно использовать и в домашних условиях как небольшой бытовой фильтр, который не требует ухода и замены комплектующих.

А при внедрении на производство «патронный фильтр» значительно уменьшит нагрузку на экологию, так как в десятки раз снизит сброс промывных, загрязненных вод. Работает такая система автономно и не нуждается в постоянном контроле человека.

В поисках инвестора.

На данный момент проект прототипа-установки для массового производства, как для бытового, так и промышленного использования, уже готов. Прошли испытания в лабораторных условиях — система себя прекрасно показала в тестовом режиме.

Павел Отставнов запатентовал свои разработки и изобретения. Теперь, как признаётся пермяк, идет поиск масштабных инвесторов для того, чтобы выйти на большой рынок, как в России, так и за рубежом.

«У моего ноу-хау на рынке есть конкуренты — это засыпные и мембранные фильтры. Но опять же их основной минус — сложная конструкция и дороговизна, — задумавшись, произносит изобретатель. — Мой же фильтр сам корректирует технологию очистки, недорог и прост в применении. Человеку нужно запустить его и всё! Я считаю, что за такими компактными и экономичными установками будущее».

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