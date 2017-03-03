На основе вулкана. Пермяк разработал уникальный фильтр для очистки воды

Пермский инженер, изобретатель и писатель, — так представляется 58-летний Павел Отставнов. Совмещая, казалось бы, непохожие друг на друга виды деятельности — творчество и точные науки — он добился успеха сразу на двух «фронтах»: за рассказы был отмечен литературными премиями, а на производстве внедрял (и продолжает внедрять) современные технологии.
Кроме того, недавно он получил патент на своё изобретение, позволяющее энергоэффективно, экологично и быстро очищать воду и стоки в быту и на производстве. Как подмечает новатор, 20 лет разработок не прошли даром. Подробнее о
От инженера до изобретателя.
Родился Павел в Потсдаме (ГДР) — его отец был офицером советской армии. Затем на Урале будущий инженер окончил школу и политехнический институт. С 1980 года начал трудиться по специальности, а в сферу водоснабжения перешёл только через два десятка лет.
С 1997 года Отставнов вместе с товарищами открыл фирму, целью которой было продвижение в России намывных фильтров и намывной технологии очистки жидких сред. Своё название эти методы получили в связи с наличием (намывом) дополнительного фильтровального слоя, повышающего качество очистки воды.
За время своей работы, будучи одним из руководителей компании, Павел Отставнов спроектировал и смонтировал десятки намывных фильтров. Так, одним из самых масштабных событий стал запуск двух таких установок в городе Мозырь в Белоруссии.
«Однако со временем ряды моих коллег редели:
«Вулканический фильтр».
Мозговой штурм изобретатель проводил дома. Там же происходила сборка прототипа и первые тесты. По словам Павла, на самом деле, планы вынашивались долгие годы и держались в тайне от друзей и знакомых, чтобы «не сглазить». Но активная фаза разработки началась только в 2013 году.
Своё изобретение он назвал «Универсальный намывной патронный фильтр». Главным новшеством является то, что очистка осуществляется на фильтрующих элементах со вспомогательными слоями очищающих материалов, которые находятся в одном корпусе, а не в нескольких. Получается, что за один проход с жидкостью осуществляются все необходимые для очищения действия: осветление, сорбционная очистка, удаление катионов, анионов и снижение солесодержания.
«Одним из главных элементов очищения является слой из перлита. Эта древняя горная порода вулканического происхождения обладает замечательными очищающими свойствами. Сырье недорогое и месторождений в нашей стране довольно много», — подмечает автор разработки.
Новшество можно применять на крупных предприятиях, заводах, станциях очистки (вод и стоков) и так далее. Установку можно использовать и в домашних условиях как небольшой бытовой фильтр, который не требует ухода и замены комплектующих.
А при внедрении на производство «патронный фильтр» значительно уменьшит нагрузку на экологию, так как в десятки раз снизит сброс промывных, загрязненных вод. Работает такая система автономно и не нуждается в постоянном контроле человека.
В поисках инвестора.
На данный момент проект
Павел Отставнов запатентовал свои разработки и изобретения. Теперь, как признаётся пермяк, идет поиск масштабных инвесторов для того, чтобы выйти на большой рынок, как в России, так и за рубежом.
«У моего