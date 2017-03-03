На основе вулкана. Пермяк разработал уникальный фильтр для очистки воды

Пермский инженер, изобретатель и писатель, — так представляется 58-летний Павел Отставнов. Совмещая, казалось бы, непохожие друг на друга виды деятельности — творчество и точные науки — он добился успеха сразу на двух «фронтах»: за рассказы был отмечен литературными премиями, а на производстве внедрял (и продолжает внедрять) современные технологии.

Кроме того, недавно он получил патент на своё изобретение, позволяющее энергоэффективно, экологично и быстро очищать воду и стоки в быту и на производстве. Как подмечает новатор, 20 лет разработок не прошли даром. Подробнее о ноу-хау пермяка — в материале «АиФ-Прикамье».

От инженера до изобретателя.

Родился Павел в Потсдаме (ГДР) — его отец был офицером советской армии. Затем на Урале будущий инженер окончил школу и политехнический институт. С 1980 года начал трудиться по специальности, а в сферу водоснабжения перешёл только через два десятка лет.

С 1997 года Отставнов вместе с товарищами открыл фирму, целью которой было продвижение в России намывных фильтров и намывной технологии очистки жидких сред. Своё название эти методы получили в связи с наличием (намывом) дополнительного фильтровального слоя, повышающего качество очистки воды.

За время своей работы, будучи одним из руководителей компании, Павел Отставнов спроектировал и смонтировал десятки намывных фильтров. Так, одним из самых масштабных событий стал запуск двух таких установок в городе Мозырь в Белоруссии.

«Однако со временем ряды моих коллег редели: кто-то уходил на пенсию, другие — в мир иной. Последние два года в фирме я вовсе трудился один. Нужно было двигаться дальше. И тут пришла идея о собственной технологии. Именно на базе богатого накопленного опыта мне было легко модернизировать готовые фильтры и создать что-то новое», — вспоминает мужчина.

«Вулканический фильтр».

Мозговой штурм изобретатель проводил дома. Там же происходила сборка прототипа и первые тесты. По словам Павла, на самом деле, планы вынашивались долгие годы и держались в тайне от друзей и знакомых, чтобы «не сглазить». Но активная фаза разработки началась только в 2013 году.