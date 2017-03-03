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16:17 (мск), источник: Городской репортер

8 марта в парке Горького в Ростове пройдет масштабный праздник

В парке Горького в Ростове по случаю Международного женского дня пройдет красочный фестиваль, сообщает пресс-служба горадминистрации.

В программе, которая рассчитана на четыре часа — с 10:00 до 14:00, — два праздничных концерта, викторины, конкурсы и, конечно, поздравления женщин.

На главной сценической площадке (ракушке) состоится праздничный концерт с участием лауреатов и дипломантов городского конкурса на лучший эстрадный и детский проект «Звезды Ростова», а также дефиле красавиц «Имидж-Центра». На сцене у памятника Ленина выступят лучшие коллективы детских музыкальных школ и домов творчества. Около памятника А. М. Байкову и туристического информационного центра будет интерактивная зона от телекомпании СТС с участием персонажей мультфильма «Три кота». Кроме того, на центральной аллее парка ростовчане смогут посмотреть выставку весенних цветов и дизайнерских букетов от цветочных компаний города.

На площадке «Нептун» пройдет книжная выставка и мастер-классы по изготовлению поделок к празднику 8 Марта, а рядом с обсерваторией — программа с участием ростовых кукол, костюмированных ходулистов и мини-выставка зоопарка «наши младшие друзья».

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