8 марта в парке Горького в Ростове пройдет масштабный праздник

В программе, которая рассчитана на четыре часа — с 10:00 до 14:00, — два праздничных концерта, викторины, конкурсы и, конечно, поздравления женщин.

На главной сценической площадке (ракушке) состоится праздничный концерт с участием лауреатов и дипломантов городского конкурса на лучший эстрадный и детский проект «Звезды Ростова», а также дефиле красавиц «Имидж-Центра». На сцене у памятника Ленина выступят лучшие коллективы детских музыкальных школ и домов творчества. Около памятника А. М. Байкову и туристического информационного центра будет интерактивная зона от телекомпании СТС с участием персонажей мультфильма «Три кота». Кроме того, на центральной аллее парка ростовчане смогут посмотреть выставку весенних цветов и дизайнерских букетов от цветочных компаний города.