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12:59 (мск), источник: РИА Новости

Более трех тысяч журналистов со всего мира освещали «крымскую весну»

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости, Максим Грознов. Более трех тысяч журналистов информагентств и телеканалов со всего мира приехали в Крым и Севастополь в феврале-марте 2014 года освещать подготовку к референдуму о статусе полуострова, рассказал вице-премьер республики Крым Дмитрий Полонский.

Источник: РИА "Новости"

Крым и Севастополь 16 марта 2017 года отметят третью годовщину со дня проведения референдумов, по итогам которых они 18 марта 2014 года вошли в состав России. События подготовки всекрымского референдума стали активно развиваться с конца февраля 2014 года, его мирное проведение обеспечили сотрудники ГРУ РФ, названные за корректное поведение «вежливыми людьми». События того времени вошли в историю как «крымская весна».

«Вот мы вспомнили, что ровно три года прошло с момента, когда, кстати, по инициативе Олега (Крючкова, собкор НТВ в Крыму, — ред.) был открыт первый республиканский пресс-центр. Это, наверное, было самое нужное мероприятие в те непростые дни. Именно этот пресс-центр стал тогда нашим форпостом информационного вещания», — сказал Полонский в интервью на радио «КП в Крыму».

Вице-премьер напомнил, что 27 февраля 2014 года был организован прилет в Крым двух самолетов с российскими журналистами, а далее было необходимо помочь в работе и предоставлять открытый доступ к информации корреспондентам всех мировых телеканалов и информационных агентств. Полонский рассказал, как помогал «освободить на границе (Крыма и Украины) группу итальянских журналистов, как искали в городе заблудившуюся группу японского телеканала NHK.

«Так началась активная информационная кампания по освещению “крымской весны”. Официально в пресс-центре было зарегистрировано более 2,5 тысячи журналистов, а всего в тот период в Крыму работали более трех тысяч журналистов со всего мира», — сказал Полонский.

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