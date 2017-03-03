Более трех тысяч журналистов со всего мира освещали «крымскую весну»
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости, Максим Грознов. Более трех тысяч журналистов информагентств и телеканалов со всего мира приехали в Крым и Севастополь в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости, Максим Грознов. Более трех тысяч журналистов информагентств и телеканалов со всего мира приехали в Крым и Севастополь в
Крым и Севастополь 16 марта 2017 года отметят третью годовщину со дня проведения референдумов, по итогам которых они 18 марта 2014 года вошли в состав России. События подготовки всекрымского референдума стали активно развиваться с конца февраля 2014 года, его мирное проведение обеспечили сотрудники ГРУ РФ, названные за корректное поведение «вежливыми людьми». События того времени вошли в историю как «крымская весна».
«Вот мы вспомнили, что ровно три года прошло с момента, когда, кстати, по инициативе Олега (Крючкова, собкор НТВ в Крыму, — ред.) был открыт первый республиканский
«Так началась активная информационная кампания по освещению “крымской весны”. Официально в