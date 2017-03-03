Более трех тысяч журналистов со всего мира освещали «крымскую весну»

Крым и Севастополь 16 марта 2017 года отметят третью годовщину со дня проведения референдумов, по итогам которых они 18 марта 2014 года вошли в состав России. События подготовки всекрымского референдума стали активно развиваться с конца февраля 2014 года, его мирное проведение обеспечили сотрудники ГРУ РФ, названные за корректное поведение «вежливыми людьми». События того времени вошли в историю как «крымская весна».

«Вот мы вспомнили, что ровно три года прошло с момента, когда, кстати, по инициативе Олега (Крючкова, собкор НТВ в Крыму, — ред.) был открыт первый республиканский пресс-центр. Это, наверное, было самое нужное мероприятие в те непростые дни. Именно этот пресс-центр стал тогда нашим форпостом информационного вещания», — сказал Полонский в интервью на радио «КП в Крыму».

Вице-премьер напомнил, что 27 февраля 2014 года был организован прилет в Крым двух самолетов с российскими журналистами, а далее было необходимо помочь в работе и предоставлять открытый доступ к информации корреспондентам всех мировых телеканалов и информационных агентств. Полонский рассказал, как помогал «освободить на границе (Крыма и Украины) группу итальянских журналистов, как искали в городе заблудившуюся группу японского телеканала NHK.