Суд рассмотрит иск против передачи Исаакия церкви

Заявители отстаивают право на свободный доступ к культурным ценностям и уличают правительство Петербурга в превышении полномочий.

Как следует из картотеки суда, административным истцом выступает петербуржец Сергей Бакешин. Он оспаривает законность распоряжения комитета имущественных отношений Смольного (КИО) № 160-р «Об использовании объекта недвижимости по адресу: Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, 4а».

Документ подписан 30 декабря 2016 года и допускает возможность изъятия собора из оперативного управления ГМЗ «Исаакиевский собор» без предоставления ему других помещений, заключение договора о передаче храма РПЦ в безвозмездное бессрочное пользование, а также музейных коллекций и предметов и является подготовительной частью распоряжения о передаче Исаакиевского собора в пользование церкви на 49 лет.

По мнению Бакешина, КИО нарушает права граждан на приобщение к культурным ценностям, поскольку «музей Исаакиевский собор перестает существовать», а федеральное законодательство не допускает передачу коллекций в безвозмездное пользование религиозным организациям.

Истец также указывает, что собственник имущества (в данном случае — город) вправе изъять из ГМЗ имущество, если оно является излишним, не используемым или используемым не по назначению.

«Исаакиевский собор не является для ГМЗ и используется им по назначению — в качестве музея-памятника», — уточняет Бакешин.

Еще один признак незаконности распоряжения КИО — отсутствие заявки РПЦ на передачу имущества религиозного назначения.