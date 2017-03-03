Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
Ученые посчитали допустимую продолжительность рабочей недели
«Саботаж есть»: Захарченко о ситуации на предприятиях в ДНР
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео)
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
«Не люблю запреты»: изменилось ли отношение детей к курениюУ подростков узнали, влияет ли на них борьба взрослых с курением
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Картина для бабушки: шедевр к 8 Марта за пять минут
7 стереотипов в дизайне, от которых пора отказаться
В Подмосковье нашли еще 5 проблемных застройщиков
"2 самолета с деньгами": Олейник о подготовке бегства Порошенко
СМИ: Путин получил неожиданный подарок в Киргизии
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Местные жители обвалили ж/д на Украине и напали на полицию - СМИ
«У нас война с РФ»: Савченко после визита в Донецк
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
16Скончался Виталий Чуркин
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
8На Сицилии извергается вулкан Этна
17:32 (мск), источник: Фонтанка

Суд рассмотрит иск против передачи Исаакия церкви

Смольнинский суд принял к рассмотрению иск против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви.

Источник: РИА "Новости"

Заявители отстаивают право на свободный доступ к культурным ценностям и уличают правительство Петербурга в превышении полномочий.

Читайте также
Противники передачи Исаакия РПЦ подали заявку на референдум

Как следует из картотеки суда, административным истцом выступает петербуржец Сергей Бакешин. Он оспаривает законность распоряжения комитета имущественных отношений Смольного (КИО) № 160-р «Об использовании объекта недвижимости по адресу: Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, 4а».

Документ подписан 30 декабря 2016 года и допускает возможность изъятия собора из оперативного управления ГМЗ «Исаакиевский собор» без предоставления ему других помещений, заключение договора о передаче храма РПЦ в безвозмездное бессрочное пользование, а также музейных коллекций и предметов и является подготовительной частью распоряжения о передаче Исаакиевского собора в пользование церкви на 49 лет.

По мнению Бакешина, КИО нарушает права граждан на приобщение к культурным ценностям, поскольку «музей Исаакиевский собор перестает существовать», а федеральное законодательство не допускает передачу коллекций в безвозмездное пользование религиозным организациям.

Истец также указывает, что собственник имущества (в данном случае — город) вправе изъять из ГМЗ имущество, если оно является излишним, не используемым или используемым не по назначению.

«Исаакиевский собор не является для ГМЗ и используется им по назначению — в качестве музея-памятника», — уточняет Бакешин.

Еще один признак незаконности распоряжения КИО — отсутствие заявки РПЦ на передачу имущества религиозного назначения.

Читайте также
Депутат предложил патриарху создать согласительную комиссию по Исаакию

«Согласно ответу вице-губернатора Санкт-Петербурга Мокрецова на обращение депутата ЗакСа Вишневского, предусмотренные документы религиозная организация не представила», — указано в иске.

Кроме того, Смольный должен был на своем сайте в недельный срок опубликовать принятое к рассмотрению заявление РПЦ. Его нет.

«КИО не имел права принимать никаких решений, связанных с подготовкой к передаче Исаакиевского собора», — уверен истец.

Первое заседание в Смольнинском суде назначено на 13 марта.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Темная лошадка» добралась до Дома молодежи
Захарова пошутила об «опасности» общения с дипломатами из России
Эксперты: возможности США при первом ядерном ударе резко выросли
Российские лыжники завоевали серебро чемпионата мира
Экс-депутат Вороненков объявлен в международный розыск
Минтранс дал прогноз по сборам «Платона» в текущем году
При сходе лавины на горе Чегет погибли четыре человека
В отеле Трампа в Нью-Йорке произошел пожар
Спорт
Русский витязь остался без перчаток Российский боксер Александр Поветкин отстранен Всемирным боксерским советом (WBC) на неопределенный срок, а также обязан выплатить штраф в размере $250 тыс
Авто
УАЗ «Хантер» за миллион рублей: новые подробности проекта Американское тюнинг-ателье DEVOLRO из Майами не отказалось от планов заняться доработкой внедорожников УАЗ
Hi-Tech
Борьба соцсетей с самоубийствами: все средства хороши Facebook запустила новые инструменты для помощи людям, задумывающимся о самоубийстве. Instagram, «ВКонтакте» и «Одноклассники» также предпринимают меры в этом направлении
Кино
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу Звезда сериала «Воронины» не сдержала слез в прямом эфире, рассказывая о своих юношеских мечтах и нынешних неудачах
Недвижимость
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Росреестр дал гражданам доступ к новым данным о жилье
Открыто бронирование жилья в первом в России арендном доме
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь