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13:52 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Мэрия Иркутска до сих пор не может расселить аварийный дом на улице Челнокова

Причиной этому является отсутствие дополнительных средств.

Администрация Иркутска до сих пор не может приступить к расселению жильцов двухэтажного дома на улице Челнокова, 12, признанного аварийным в 2015 году. Это связано с отсутствием дополнительных средств в городской казне, сообщает ИА IrkutskMedia.

В 2015 году межведомственная комиссия провела обследование дома на улице Челнокова, 12. По результатам его заключения жилое помещение признали аварийным и подлежащим реконструкции. В течение полутора лет собственникам здания необходимо было осуществить расселение граждан и провести реконструкцию. Соответствующее распоряжение подписано заместителем мэра — председателем комитета городского обустройства Иваном Готовским 9 июля 2015 года.

Полтора года прошло, но дело не сдвинулось с «мертвой точки». В 2017 году Елена Галай, проживающая в одной из квартир дома, в очередной раз обратилась в городскую администрацию с целью прояснить ситуацию.

— Мы живем в доме по улице Челнокова, 12. Здание 1928 года постройки. В 2015 году мы сделали экспертизу, собрали документы и передали их в комитет городского обустройства. Ремонт дома обойдется в 50 млн рублей, снос здания и новострой — в 25 млн. У нас восьмиквартирный двухэтажный дом, крыша течет, все сгнило, стены в ужасном состоянии. Бьемся за жилье, а толку нет, — заявила Елена Галай.

В ответе, полученном от заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства Ивана Готовского в феврале 2017 года, говорится о том, что дом на улице Челнокова, 12 признан аварийным, подлежащим реконструкции и включен в реестр на основании заключения межведомственной комиссии. Однако на сегодняшний день здание не включено в перечень объектов аварийного жилищного фонда Иркутска, планируемых к расселению на 2017 год. При выделении дополнительных средств будет рассмотрена возможность включения дома в данный план.

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