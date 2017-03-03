Мэрия Иркутска до сих пор не может расселить аварийный дом на улице Челнокова
Причиной этому является отсутствие дополнительных средств.
Причиной этому является отсутствие дополнительных средств.
Администрация Иркутска до сих пор не может приступить к расселению жильцов двухэтажного дома на улице Челнокова, 12, признанного аварийным в 2015 году. Это связано с отсутствием дополнительных средств в городской казне, сообщает ИА IrkutskMedia.
В 2015 году межведомственная комиссия провела обследование дома на улице Челнокова, 12. По результатам его заключения жилое помещение признали аварийным и подлежащим реконструкции. В течение полутора лет собственникам здания необходимо было осуществить расселение граждан и провести реконструкцию. Соответствующее распоряжение подписано заместителем мэра — председателем комитета городского обустройства Иваном Готовским 9 июля 2015 года.
Полтора года прошло, но дело не сдвинулось с «мертвой точки». В 2017 году Елена Галай, проживающая в одной из квартир дома, в очередной раз обратилась в городскую администрацию с целью прояснить ситуацию.
— Мы живем в доме по улице Челнокова, 12. Здание 1928 года постройки. В 2015 году мы сделали экспертизу, собрали документы и передали их в комитет городского обустройства. Ремонт дома обойдется в 50 млн рублей, снос здания и новострой — в 25 млн. У нас восьмиквартирный двухэтажный дом, крыша течет, все сгнило, стены в ужасном состоянии. Бьемся за жилье, а толку нет, — заявила Елена Галай.
В ответе, полученном от заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства Ивана Готовского в феврале 2017 года, говорится о том, что дом на улице Челнокова, 12 признан аварийным, подлежащим реконструкции и включен в реестр на основании заключения межведомственной комиссии. Однако на сегодняшний день здание не включено в перечень объектов аварийного жилищного фонда Иркутска, планируемых к расселению на 2017 год. При выделении дополнительных средств будет рассмотрена возможность включения дома в данный план.