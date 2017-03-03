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13:58 (мск), источник: РИА Новости

Суд на Урале оставил «ловца покемонов» Соколовского под домашним арестом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мар — РИА Новости. Свердловский областной суд подтвердил решение о продлении до 14 августа домашнего ареста «ловца покемонов» Руслана Соколовского, сообщил в пятницу на своей странице в Facebook его адвокат Алексей Бушмаков.

«Свердловский областной суд оставил без изменения постановление суда первой инстанции о продлении срока домареста Соколовскому», — написал адвокат.

Как сообщалось, рассмотрение уголовного дела по существу назначено на 13 марта. В этот день прокурор огласит обвинительное заключение по делу, а блогер скажет, признает он или нет свою вину.

В августе прошлого года Соколовский разместил на своем канале в YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце записи блогер высмеял основы христианства.

Впоследствии следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих и добились ареста блогера. Позднее суд перевел его из СИЗО под домашний арест.

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