Суд на Урале оставил «ловца покемонов» Соколовского под домашним арестом

«Свердловский областной суд оставил без изменения постановление суда первой инстанции о продлении срока домареста Соколовскому», — написал адвокат.

Как сообщалось, рассмотрение уголовного дела по существу назначено на 13 марта. В этот день прокурор огласит обвинительное заключение по делу, а блогер скажет, признает он или нет свою вину.