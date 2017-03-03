Суд на Урале оставил «ловца покемонов» Соколовского под домашним арестом

«Свердловский областной суд оставил без изменения постановление суда первой инстанции о продлении срока домареста Соколовскому», — написал адвокат.
Как сообщалось, рассмотрение уголовного дела по существу назначено на 13 марта. В этот день прокурор огласит обвинительное заключение по делу, а блогер скажет, признает он или нет свою вину.
В августе прошлого года Соколовский разместил на своем канале в YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце записи блогер высмеял основы христианства.
Впоследствии следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих и добились ареста блогера. Позднее суд перевел его из СИЗО под домашний арест.