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13:56 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцы шокированы опасной работой уборщика снега на крыше

В сети появилось видео, на котором без страховки работало двое уборщиков снега на крыше дома напротив ДК «Прогресс» на Красном проспекте, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» АСТ-54.

Источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцы шокированы опасной работой уборщика снега на крыше, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» АСТ-54.

В сети появилось видео, на котором без страховки работало двое уборщиков снега на крыше дома напротив ДК «Прогресс» на Красном проспекте, 167.

На кадрах видно, как рабочие трудятся без страховки, а один из них задорно скатывается на ногах по наледи к краю крыши. Напомним, мэрия потребовала работников УК и ТСЖ расчистить крыши от снега к 10 марта.

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