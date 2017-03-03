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13:44 (мск), источник: СуперОмск

Омских чиновников заставят отчитаться о своих аккаунтах на сайтах знакомств

Также проверке будут подлежать данные о страницах чиновников в соцсетях.

На текущей неделе президент России подписал поправки в законы «О государственной гражданской службе» и «О муниципальной службе», в связи с этим чиновники обязаны предоставить данные о сайтах, где они разместили свои персональные данные, в том числе в социальных сетях и на сайтах знакомств.

Напомним, что в июне 2016 года президент России подписал поправки в законы «О государственной гражданской службе» и «О муниципальной службе». Согласно им с января 2017 года чиновники и претенденты на соответствующие должности должны уведомлять свои организации о сайтах, где они размещали данные, позволяющие их идентифицировать. Постановление вызвало споры, так как ясности сведения о каких именно сайтах предоставлять не было, но в конце февраля правительства уточнило детали.

Согласно новому проекту постановления, государственные и муниципальные служащие должны уведомить работодателей о персональных страницах в соцсетях, блогах и личных сайтах. А также об аккаунтах на сайтах знакомств, если там есть реальные имена, фамилии и фотографии, которые позволяют идентифицировать личность. Сведения придется предоставлять ежегодно, а также при поступлении на государственную службу.

«Впрочем, как именно будут отслеживать достоверность данных пока неясно. Если в социальных сетях хорошо работает поиск, то на сайтах, а тем более в приложениях знакомств его нет», — сообщает специалист по маркетингу развлекательного сайта «Фотострана» Анна Комок.

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