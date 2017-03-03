В Омской области большегрузам запретят ездить по четырём дорогам
В регионе вновь начинает действовать ежегодный запрет, направленный на сохранение дорожного полотна.
В регионе вновь начинает действовать ежегодный запрет, направленный на сохранение дорожного полотна.
Большегрузам свыше 10 тонн запретят ездить по четырём дорогам в Омской области. Об этом сообщают в региональном минстрое. Данная мера — ежегодный запрет, направленный на сохранение дорожного полотна.
Так, движение будет ограничено в связи с весенней распутицей на следующих участках:
При этом проезд для грузовиков свыше 6 тонн запретят на 653 дорогах области. Пассажирские автобусы, фуры с международным грузом, перевозки продуктов, почты, удобрений, лекарств и прочего будут разрешены.