Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
Немцы и китайцы едут лечиться в Россию
Порошенко объявил траур на Украине
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
«Не люблю запреты»: изменилось ли отношение детей к курениюУ подростков узнали, влияет ли на них борьба взрослых с курением
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Картина для бабушки: шедевр к 8 Марта за пять минут
7 стереотипов в дизайне, от которых пора отказаться
В Подмосковье нашли еще 5 проблемных застройщиков
"2 самолета с деньгами": Олейник о подготовке бегства Порошенко
СМИ: Путин получил неожиданный подарок в Киргизии
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
"День Рождения любимой девочки": Гузеева показала невесту сына
«У нас война с РФ»: Савченко после визита в Донецк
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
16Скончался Виталий Чуркин
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
13:24 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области большегрузам запретят ездить по четырём дорогам

В регионе вновь начинает действовать ежегодный запрет, направленный на сохранение дорожного полотна.

Источник: Reuters

Большегрузам свыше 10 тонн запретят ездить по четырём дорогам в Омской области. Об этом сообщают в региональном минстрое. Данная мера — ежегодный запрет, направленный на сохранение дорожного полотна.

Так, движение будет ограничено в связи с весенней распутицей на следующих участках: Усть-Ишим — Загваздино — граница Тюменской области, Большие Уки — Тевриз, Усть-Ишим — Фокино, Омск — Муромцево — Седельниково на участке Муромцево — Седельниково. Ограничение будет действовать с 7 апреля по 6 мая.

При этом проезд для грузовиков свыше 6 тонн запретят на 653 дорогах области. Пассажирские автобусы, фуры с международным грузом, перевозки продуктов, почты, удобрений, лекарств и прочего будут разрешены.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Захарова пошутила об «опасности» общения с дипломатами из России
Поветкин отстранен от боев на неопределенный срок
В Генштабе рассказали об операции по освобождению Пальмиры
Следствие попросило о заочном аресте экс-депутата Вороненкова
Рособрнадзор лишил лицензий четыре вуза
Назарбаева предложили признать незыблемой ценностью
Ле Пен сравнила евро с живым трупом
Спорт
Русский витязь остался без перчаток Российский боксер Александр Поветкин отстранен Всемирным боксерским советом (WBC) на неопределенный срок, а также обязан выплатить штраф в размере $250 тыс
Авто
Маленький кроссовер Nissan Kicks: документы уже оформлены Роспатент зарегистрировал права японской компании на внешность кроссовера Nissan Kicks, который не продаётся на российском рынке
Hi-Tech
10 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу Звезда сериала «Воронины» не сдержала слез в прямом эфире, рассказывая о своих юношеских мечтах и нынешних неудачах
Недвижимость
Как правильно расставить мебель в гостиной
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Как взыскать деньги с непунктуального застройщика
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь