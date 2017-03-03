На побережье Балтийского моря высадился боевой десант
Десантные катера проекта «Дюгонь» отработали тактическую задачу по высадке морского десанта на необорудованное побережье.
Десантные катера проекта «Дюгонь» отработали тактическую задачу по высадке морского десанта на необорудованное побережье.
В учении были задействованы десантные катера на воздушной каверне «Денис Давыдов», «Лейтенант Римский-Корсаков» и «Мичман Лермонтов». Во время выхода в море экипажи выполнили различные элементы морского маневрирования при угрозе применения условным противником оружия. В целях создания обстановки, максимально приближенной к боевой, корабли работали на максимально возможных скоростях — более 30 узлов (около 60 км/час).
Кроме того, катера произвели высадку морского десанта на необорудованное побережье в районе полигона «Хмелевка». Всего на берег было доставлено 6 бронетранспортеров БТР-82а с личным составом
Десантные катера проекта 21820 обладают уникальными характеристиками и фактически не имеют аналогов в мире. Они предназначены для скоростной переброски морем и высадки на необорудованное побережье живой силы, колесной и гусеничной техники. Высокая скорость катера обеспечивается наличием воздушной каверны на днище, мощными дизелями М507А-2Д и вентилируемыми водометными движителями.
Десантный катер проекта 21820 имеет полное водоизмещение — 280 тонн, наибольшую длину — 45 метров, наибольшую ширину — 8,5 метра, осадку — 1,9 метра, максимальную скорость хода при высоте волны 0,75 метра — 35 узлов, максимальную дальность плавания — 500 морских миль, размеры грузового трюма — 27×6,8х2,34 метра, максимальную грузоподъемность — 140 тонн.
Быстроходные десантные катера «Денис Давыдов», «Лейтенант Римский-Корсаков» и «Мичман Лермонтов» были включены в боевой состав Балтийского флота в 2015 году.