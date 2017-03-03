Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
в Госдуме потребовали завести уголовное дело против Кисилева
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
В России набирает популярность нoвый вид мошенничествa
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
«Не люблю запреты»: изменилось ли отношение детей к курениюУ подростков узнали, влияет ли на них борьба взрослых с курением
Имя для ребенка, рожденного весной: 12 вариантов
Валерий Меладзе исполнил мечту тяжело больной девочки
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
В Киеве допустили развал Украины без Порошенко – СМИ
"Самолеты с деньгами": возможное бегство Порошенко
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Гузеева впервые выложила фото невесты 25-летнего сына - СМИ
«У нас война с РФ»: Савченко после визита в Донецк
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
12Наступление на Мосул
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
14События недели в фотографиях
8На Сицилии извергается вулкан Этна
15:23 (мск), источник: Вести - Калининград

На побережье Балтийского моря высадился боевой десант

Десантные катера проекта «Дюгонь» отработали тактическую задачу по высадке морского десанта на необорудованное побережье.

В учении были задействованы десантные катера на воздушной каверне «Денис Давыдов», «Лейтенант Римский-Корсаков» и «Мичман Лермонтов». Во время выхода в море экипажи выполнили различные элементы морского маневрирования при угрозе применения условным противником оружия. В целях создания обстановки, максимально приближенной к боевой, корабли работали на максимально возможных скоростях — более 30 узлов (около 60 км/час).

Кроме того, катера произвели высадку морского десанта на необорудованное побережье в районе полигона «Хмелевка». Всего на берег было доставлено 6 бронетранспортеров БТР-82а с личным составом десантно-штурмового подразделения морской пехоты береговых войск Балтийского флота. Во время проведения учения морские пехотинцы отработали задачи по захвату плацдарма на морском побережье.

Десантные катера проекта 21820 обладают уникальными характеристиками и фактически не имеют аналогов в мире. Они предназначены для скоростной переброски морем и высадки на необорудованное побережье живой силы, колесной и гусеничной техники. Высокая скорость катера обеспечивается наличием воздушной каверны на днище, мощными дизелями М507А-2Д и вентилируемыми водометными движителями.

Десантный катер проекта 21820 имеет полное водоизмещение — 280 тонн, наибольшую длину — 45 метров, наибольшую ширину — 8,5 метра, осадку — 1,9 метра, максимальную скорость хода при высоте волны 0,75 метра — 35 узлов, максимальную дальность плавания — 500 морских миль, размеры грузового трюма — 27×6,8х2,34 метра, максимальную грузоподъемность — 140 тонн.

Быстроходные десантные катера «Денис Давыдов», «Лейтенант Римский-Корсаков» и «Мичман Лермонтов» были включены в боевой состав Балтийского флота в 2015 году.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Врач убил медсестру прямо в больнице
Захарова пошутила об «опасности» общения с дипломатами из России
Боксер Поветкин отстранен от участия в боях и оштрафован
Эксперты: возможности США при первом ядерном ударе резко выросли
СКР объявил бывшего депутата Вороненкова в международный розыск
Рособрнадзор лишил лицензий четыре вуза
При сходе лавины на горе Чегет погибли четыре человека
Ле Пен сравнила евро с живым трупом
Спорт
Русский витязь остался без перчаток Российский боксер Александр Поветкин отстранен Всемирным боксерским советом (WBC) на неопределенный срок, а также обязан выплатить штраф в размере $250 тыс
Авто
УАЗ «Хантер» за миллион рублей: новые подробности проекта Американское тюнинг-ателье DEVOLRO из Майами не отказалось от планов заняться доработкой внедорожников УАЗ
Hi-Tech
Борьба соцсетей с самоубийствами: все средства хороши Facebook запустила новые инструменты для помощи людям, задумывающимся о самоубийстве. Instagram, «ВКонтакте» и «Одноклассники» также предпринимают меры в этом направлении
Кино
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу Звезда сериала «Воронины» не сдержала слез в прямом эфире, рассказывая о своих юношеских мечтах и нынешних неудачах
Недвижимость
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Открыто бронирование жилья в первом в России арендном доме
Москвичей из пятиэтажек переселят в просторное жилье
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь