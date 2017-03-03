На побережье Балтийского моря высадился боевой десант

В учении были задействованы десантные катера на воздушной каверне «Денис Давыдов», «Лейтенант Римский-Корсаков» и «Мичман Лермонтов». Во время выхода в море экипажи выполнили различные элементы морского маневрирования при угрозе применения условным противником оружия. В целях создания обстановки, максимально приближенной к боевой, корабли работали на максимально возможных скоростях — более 30 узлов (около 60 км/час).

Кроме того, катера произвели высадку морского десанта на необорудованное побережье в районе полигона «Хмелевка». Всего на берег было доставлено 6 бронетранспортеров БТР-82а с личным составом десантно-штурмового подразделения морской пехоты береговых войск Балтийского флота. Во время проведения учения морские пехотинцы отработали задачи по захвату плацдарма на морском побережье.

Десантные катера проекта 21820 обладают уникальными характеристиками и фактически не имеют аналогов в мире. Они предназначены для скоростной переброски морем и высадки на необорудованное побережье живой силы, колесной и гусеничной техники. Высокая скорость катера обеспечивается наличием воздушной каверны на днище, мощными дизелями М507А-2Д и вентилируемыми водометными движителями.

Десантный катер проекта 21820 имеет полное водоизмещение — 280 тонн, наибольшую длину — 45 метров, наибольшую ширину — 8,5 метра, осадку — 1,9 метра, максимальную скорость хода при высоте волны 0,75 метра — 35 узлов, максимальную дальность плавания — 500 морских миль, размеры грузового трюма — 27×6,8х2,34 метра, максимальную грузоподъемность — 140 тонн.

Быстроходные десантные катера «Денис Давыдов», «Лейтенант Римский-Корсаков» и «Мичман Лермонтов» были включены в боевой состав Балтийского флота в 2015 году.