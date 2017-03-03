Новосибирцев призвали дарить цветы женщинам в больницах, сообщает пресс-служба «Защити Жизнь».

Работники детского онкологического фонда «Защити Жизнь» призвали жителей Новосибирска подарить цветы женщинам и девочкам, встречающим праздник 8 марта в больнице.

«В праздники в больнице особенно грустно — вокруг восьмое марта, например, а в палате — ни тебе нарядов, ни тортов, ни букетов, ни ощущения, что зима наконец-то кончилась», — пояснили работники.

Волонтеры фонда ежегодно устраивают поздравление в отделении детской онкогематологии для девочек и мам. Активисты объявили цветочный сбор — с 7:30 утра до 14:30 часов дня 8 марта в кондитерской «Кузина», расположенной на Красном проспекте, 17, работники фонда будут принимать букеты цветов, которые волонтеры передадут в больницу.