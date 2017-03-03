Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
Работа, которая вас убивает
Сбербанк планирует рефинансировать ипотечные займы
Валерий Меладзе исполнил мечту тяжело больной девочки
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео)
7 стереотипов в дизайне, от которых пора отказаться
В Подмосковье нашли еще 5 проблемных застройщиков
Украина подготовила смертников для терактов в России – СМИ
"Самолеты с деньгами": возможное бегство Порошенко
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
"День Рождения любимой девочки": Гузеева показала невесту сына
«У нас война с РФ»: Савченко после визита в Донецк
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
16Скончался Виталий Чуркин
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
13:35 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцев призвали дарить цветы женщинам в больницах

Работники детского онкологического фонда «Защити Жизнь» призвали жителей Новосибирска дарить цветы женщинам и девочкам, встречающим праздник 8 марта в больнице, сообщает пресс-служба фонда.

Новосибирцев призвали дарить цветы женщинам в больницах, сообщает пресс-служба «Защити Жизнь».

Работники детского онкологического фонда «Защити Жизнь» призвали жителей Новосибирска подарить цветы женщинам и девочкам, встречающим праздник 8 марта в больнице.

«В праздники в больнице особенно грустно — вокруг восьмое марта, например, а в палате — ни тебе нарядов, ни тортов, ни букетов, ни ощущения, что зима наконец-то кончилась», — пояснили работники.

Волонтеры фонда ежегодно устраивают поздравление в отделении детской онкогематологии для девочек и мам. Активисты объявили цветочный сбор — с 7:30 утра до 14:30 часов дня 8 марта в кондитерской «Кузина», расположенной на Красном проспекте, 17, работники фонда будут принимать букеты цветов, которые волонтеры передадут в больницу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Новосибирске под тяжестью снега рухнула крыша жилого дома
Захарова пошутила об «опасности» общения с дипломатами из России
Поветкин отстранен от боев на неопределенный срок
В Генштабе рассказали об операции по освобождению Пальмиры
Следствие попросило о заочном аресте экс-депутата Вороненкова
Рособрнадзор лишил лицензий четыре вуза
Назарбаева предложили признать незыблемой ценностью
Ле Пен сравнила евро с живым трупом
Спорт
Русский витязь остался без перчаток Российский боксер Александр Поветкин отстранен Всемирным боксерским советом (WBC) на неопределенный срок, а также обязан выплатить штраф в размере $250 тыс
Авто
Маленький кроссовер Nissan Kicks: документы уже оформлены Роспатент зарегистрировал права японской компании на внешность кроссовера Nissan Kicks, который не продаётся на российском рынке
Hi-Tech
10 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу Звезда сериала «Воронины» не сдержала слез в прямом эфире, рассказывая о своих юношеских мечтах и нынешних неудачах
Недвижимость
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Сбербанк планирует рефинансировать ипотечные займы
Как взыскать деньги с непунктуального застройщика
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь