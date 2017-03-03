Омская область стремительно теряет людей
По Сибири наш регион вошел в тройку лидеров по убыли населения.
По Сибири наш регион вошел в тройку лидеров по убыли населения.
За минувший год в Сибирском федеральном округе зафиксировано отрицательное миграционное сальдо: убыль населения в среднем составила почти 8 тыс. человек, сообщает портал Sibnovosti.ru.
Что примечательно, среди лидеров по убыли населения — Алтайский край, Иркутская и Омская области.
Заведующий кафедрой социологии философского факультета томского госуниверситета Виталий Кашпур отмечает, что в основном
«В целом исследование показывает, что миграционные настроения присутствуют у молодежи. Основная причина — перспективы развития карьеры. Плюс к этому — относительная неудовлетворенность условиями жизни, которая есть здесь. У старшего поколения желание сменить место жительства возникает
Эксперт также рассказал о тенденции перераспределения людей между регионами СФО. Центрами притяжения, по его словам, являются Красноярск и Новосибирск. Два других, не сибирских, центра притяжения — Москва и