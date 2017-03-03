Омская область стремительно теряет людей

За минувший год в Сибирском федеральном округе зафиксировано отрицательное миграционное сальдо: убыль населения в среднем составила почти 8 тыс. человек, сообщает портал Sibnovosti.ru.

Что примечательно, среди лидеров по убыли населения — Алтайский край, Иркутская и Омская области.

Заведующий кафедрой социологии философского факультета томского госуниверситета Виталий Кашпур отмечает, что в основном из-за неудовлетворенности уровнем жизни миграционные настроения возникают у молодежи.

«В целом исследование показывает, что миграционные настроения присутствуют у молодежи. Основная причина — перспективы развития карьеры. Плюс к этому — относительная неудовлетворенность условиями жизни, которая есть здесь. У старшего поколения желание сменить место жительства возникает из-за климатических условий. Распространена практика, когда люди выходят на пенсию и уезжают в Южный федеральный округ», — цитирует издание Виталия Кашпура.