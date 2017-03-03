В Перми предлагают поставить памятник бюстгальтеру

Известный телеведущий и историк моды Александр Васильев предложил поставить в Перми памятник бюстгальтеру. Предложение он выдвинул в ходе презентации элитного дома в краевой столице, пишет «Новый компаньон».

По его словам, впервые эта часть гардероба была использована на сцене в рамках «Русских сезонов», которые организовывал Сергей Дягилев.