В Перми предлагают поставить памятник бюстгальтеру
Инициативу высказал историк моды Александр Васильев.
Инициативу высказал историк моды Александр Васильев.
Известный телеведущий и историк моды Александр Васильев предложил поставить в Перми памятник бюстгальтеру. Предложение он выдвинул в ходе презентации элитного дома в краевой столице, пишет «Новый компаньон».
По его словам, впервые эта часть гардероба была использована на сцене в рамках «Русских сезонов», которые организовывал Сергей Дягилев.
«Дягилев и его художники подарили миру бюстгальтер, который женщины носят до сих пор и никогда не думают о связи этого важнейшего аксессуара с Пермью», — отметил